Jorge Rial habló de los chats de Fede Bal con Flor de la V

"Hay muchos más chats de los que se conocen, hay chats que se grabaron y chats que no, pero son muchos más. Todos sabemos que el origen de los chats es Sofía, la ex pareja de Fede Bal, lo que no sabemos es cómo le llegaron a Yanina Latorre", dijo Jorge Rial quien anticipó que interviene en el tema el abogado Fernando Burlando como patrocinante de Estefi Berardi.