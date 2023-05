La aclaración de Jorge Rial sobre su regreso a Argenzuela

https://twitter.com/estefiberardi/status/1659644724309835776 Jorge Rial volvió a Argenzuela — Estefi Berardi (@estefiberardi) May 19, 2023

Ante este mensaje, Jorge Rial salió a aclarar inmediatamente: “Pase a saludar. Todavía no vuelvo”.

Pase a saludar. Todavía no vuelvo — JORGE RIAL (@rialjorge) May 19, 2023

La visita de Jorge Rial a C5N

Jorge Rial regresó de visita a Argenzuela y contó cómo sobrellevó el episodio cardíaco, que lo tomó por sorpresa durante su estadía en Colombia. "Yo estuve del otro lado y acá estoy de vuelta. Estoy feliz de estar acá en el mundo", sostuvo en su programa, por C5N.

"Perdón por la voz, pero tuve un caño puesto durante 14 horas", explicó a sus compañeros y televidentes por la forma en que hablaba, y recordó el día que estuvo muerto por casi diez minutos. "Yo sentí un dolor en el pecho que en mi vida había sentido, pero yo soy muy cabeza dura y no le doy bola a eso. A los 15 minutos me fui a bañar porque tengo una vieja frase de mi viejo que dice 'no hay nada que una buena ducha de agua caliente que no cure', ese dolor no pasó y era más de lo que yo creía", contó.