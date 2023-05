Las mejores 12 frases de Jorge Rial en Argenzuela

“Me impactó la muerte del técnico de las inferiores de Vélez, porque le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Yo sentí un dolor en el pecho que en mi vida había sentido. Yo soy muy cabeza dura. A los 15 minutos me fui a bañar. Con el baño el dolor no pasó. Dije ‘esto es más de lo que yo creía’, llamé a mi cobertura médica rápido”, manifestó Rial en la nota. A continuación, las mejores frases.