Jorge Rial reveló la dura charla que mantuvo con Waldo Wolff tras ser amenazado en vivo

https://twitter.com/rialjorge/status/1547183067051204609 Ahí me dicen que existiría una Comisión de Libertad de Expresión en nuestro Congreso. La encabezaría un diputado llamado @WolffWaldo. Tal vez sus múltiples tareas le impiden pronunciarse sobre las amenazas de Daniel Vila. Intenté contarle la situación y me encontré con esto pic.twitter.com/rN2Q40xmOM — JORGE RIAL (@rialjorge) July 13, 2022

"Acá tiene mi celular", arrancó el diputado de Juntos por el Cambio, de acuerdo con el relato de un "anonadado" Rial. "Se pone cariñoso y me dice 'llámeme'... me cagó a pedos", lanzó irónico.

Luego del pedido de repudio por parte de Jorge Rial, Waldo Wolff, le respondió: "Usted me chicanea públicamente, y yo le pongo mi teléfono a su disposición. Si usted me quiere llamar, tiene mi celular. No se qué más pretende".

rial wolf

"Mis diferencias personales con usted, en este caso están por debajo de mi rol institucional y tendrá el mismo trato que cualquier otra persona", le dijo el diputado a Rial, quien finalmente decidió no llamarlo.

Por último, el conductor de Argenzuela advirtió que estaba esperando que repudien las amenazas que sufrió. "Van a tener las pruebas, pero ahora su repudio me chupa un huevo. No lo quiero", sentenció.