Tenso cruce en vivo entre Jorge Rial y Waldo Wolff

"Yo no soy el dueño de la Comisión. Soy el presidente y lo que hice fue ponerme a disposición. Tenés abierta la Comisión", argumentó Wolff sobre la inacción en el caso de amenazas. "Hubiese sido bueno que lo que pasó, digas 'che, acá, está pasando algo'", le respondió el conductor.

El diputado insistió en que su función es "ponerse a disposición", y explicó: "No vas a encontrar un solo periodista que me haya pedido una reunión institucional y yo se lo haya negado".

"Si yo me llamara Wiñazki o Lanata, te tirás de la ventana del Congreso", le reprochó Rial, mientras que Wolff atinó a considerar que le "hace ruido" la "preocupación" del periodista, que entonces se mostró indignado. "No insultes mi inteligencia, Waldo", retrucó.

En este marco, Wolff nunca repudió el hecho. "No me puedo expresar sobre algo que no estuve ni escuché", justificó, mientras que Jorge Rial, concluyó con ironía: "Acabo de descubrir el agua tibia".