Jorge Rojas anunció una nueva gira íntima: cuándo comienza Piano & Voz y dónde se presenta

Jorge Rojas también prepara un nuevo disco

El proyecto no quedará solamente en los escenarios. Rojas trabaja además en un nuevo material discográfico que llevará el mismo nombre de la gira. El trabajo estará compuesto por dos álbumes que reunirán un total de 20 canciones, en línea con la búsqueda artística del espectáculo: recuperar parte de su repertorio desde arreglos especialmente pensados para piano y voz. De esta manera, el artista combina la nueva gira con un proyecto musical que le permitirá llevar ese formato íntimo también al plano discográfico.