Jorge Rojas anunció una nueva gira íntima: cuándo comienza Piano & Voz y dónde se presenta
Después de recorrer el país con su gira por los 20 años de carrera solista, el cantante prepara un espectáculo diferente, acompañado únicamente por el pianista Román Ramonda.
Jorge Rojas inicia una nueva etapa artística después de haber celebrado sus dos décadas como solista con una serie de multitudinarios conciertos. El cantante anunció “Piano & Voz”, una gira que apuesta por un formato mucho más cercano y despojado, con sus canciones como grandes protagonistas.
La propuesta tendrá como eje la voz de Rojas y el piano de Román Ramonda, quien estará a cargo de acompañarlo durante el recorrido. Para este espectáculo se prepararon nuevos arreglos que buscan ofrecer una mirada diferente sobre algunas de las canciones más reconocidas del artista.
La intención de “Piano & Voz” es alejarse de las grandes puestas en escena y recuperar el vínculo directo entre el intérprete, las canciones y el público. Cada melodía y cada historia tendrán un lugar central en un show pensado desde la cercanía y la emoción.
Jorge Rojas también prepara un nuevo disco
El proyecto no quedará solamente en los escenarios. Rojas trabaja además en un nuevo material discográfico que llevará el mismo nombre de la gira. El trabajo estará compuesto por dos álbumes que reunirán un total de 20 canciones, en línea con la búsqueda artística del espectáculo: recuperar parte de su repertorio desde arreglos especialmente pensados para piano y voz. De esta manera, el artista combina la nueva gira con un proyecto musical que le permitirá llevar ese formato íntimo también al plano discográfico.
Las fechas de Piano & Voz de Jorge Rojas
La gira comenzará en septiembre y recorrerá diferentes ciudades argentinas. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:
- 26 de septiembre: Teatro El Círculo, Rosario.
- 3 de octubre: ATE Casa España, Santa Fe.
- 23 de octubre: Quality Espacio, Córdoba.
- 31 de octubre: Teatro Independencia, Mendoza.
- 7 de noviembre: Teatro Coliseo, Buenos Aires.
- 14 de noviembre: Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Salta.
- 28 de noviembre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.
En Buenos Aires, Rojas se presentará el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo. El propio artista confirmó la fecha y anunció la venta de entradas para el esperado regreso a la capital. Con “Piano & Voz”, Jorge Rojas deja atrás por un momento los grandes escenarios de su celebración por los 20 años y propone otra forma de encontrarse con su público: un espectáculo íntimo, con dos músicos en escena y el repertorio en primer plano.
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