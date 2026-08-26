Mariela Prieto contó cómo recibió la noticia de que el Turco García tendría un hijo extramatrimonial

Cuando el presentador le señaló lo complejo que resulta perdonar una situación de esa magnitud, Mariela detalló las prioridades que guiaron sus actos en aquel momento: “No, pero solo pensaba en los chicos, pensaba en los hermanos, pensaba cómo vincularlos, cómo íbamos a hacer con ese nene. Son distintos vínculos, pero la mamá y yo tratamos de unir a Yamil con Rafa. Después tuvimos más relación con los chicos más grandes”.

Superado el tramo emotivo de la conversación, la concursante aceptó una propuesta lúdica de Santiago del Moro para obtener un beneficio clave dentro del reality. La prueba consistía en engañar al resto de los participantes, simulando un estado de profunda angustia para hacerles creer que abandonaba el juego.

El resto de los convivientes quedó impactado ante la supuesta tristeza de Mariela. Sin embargo, al posicionarse en el jardín al lado de la puerta de salida, la jugadora interrumpió la actuación y gritó con entusiasmo antes de recibir el abrazo de sus compañeros: “¡Voy a ser abuela!“.

Tras cumplir con éxito el desafío planteado por la producción, la mediática se hizo acreedora del premio prometido, recibiendo tres atados de cigarrillos por su destreza actoral.