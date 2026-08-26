Mariela Prieto contó cómo recibió la noticia de que el Turco García tendría un hijo extramatrimonial
La mediática vivió una noche de puras emociones en "Gran Hermano" 2026 al revelar cómo fue el momento en el que conoció la noticia de su marido.
La gala de Gran Hermano: Generación Dorada, transmitida por la pantalla de "Telefe", tuvo como gran protagonista a Mariela Prieto. La mediática atravesó una velada de intensas emociones luego de enterarse de que se convertirá en abuela, contexto que aprovechó para romper el silencio y referirse abiertamente a Rafael, el hijo que su pareja, Claudio "El Turco" García, tuvo con otra mujer años atrás.
Apenas se conoció la novedad de que Yamil García será padre, el conductor Santiago del Moro ingresó de forma virtual a la casa para dialogar con la participante. Durante el ida y vuelta, la jugadora puso de manifiesto el excelente vínculo que mantiene Yamil con su hermano, destacando también la buena relación que ella misma construyó con el joven a pesar del contexto en el que nació.
El propio exfutbolista había abordado tiempo atrás en diversas entrevistas la existencia de Rafael, nacido de un vínculo paralelo mientras compartía su vida con Prieto. Al ser consultada sobre sus sensaciones por la llegada del bebé, la participante expresó su alegría y reflexionó sobre la importancia de la familia: “Con los niños no se jode. Un hijo es algo sagrado. Todo lo demás queda en segundo plano”.
Buscando ahondar en el impacto personal de aquella noticia, del Moro le preguntó de manera directa: “¿Vos te enteraste de que él tenía otra mujer y que estaba embarazada?“, a lo que la mediática respondió con contundencia: “Sí, yo me enteré”.
Ante la repregunta del animador sobre si la situación le había resultado sencilla de asimilar, Mariela admitió con cierta cautela: “No, claro que no. Tuvo una... no fue una relación, sino... bueno, de eso prefiero no hablar”. A pesar de sus reparos iniciales, la participante se abrió para explicar el modo en que encaró semejante conflicto de pareja. Sin intenciones de entrar en detalles sobre la tercera persona en discordia, remarcó sobre la decisión de su marido: “No me gusta hablar de las mujeres, ni de cómo fue, ni de qué pasó. Fue un momento en el que Claudio eligió estar con otra persona. Es un tema de él, ya lo charlamos”.
Cuando el presentador le señaló lo complejo que resulta perdonar una situación de esa magnitud, Mariela detalló las prioridades que guiaron sus actos en aquel momento: “No, pero solo pensaba en los chicos, pensaba en los hermanos, pensaba cómo vincularlos, cómo íbamos a hacer con ese nene. Son distintos vínculos, pero la mamá y yo tratamos de unir a Yamil con Rafa. Después tuvimos más relación con los chicos más grandes”.
Superado el tramo emotivo de la conversación, la concursante aceptó una propuesta lúdica de Santiago del Moro para obtener un beneficio clave dentro del reality. La prueba consistía en engañar al resto de los participantes, simulando un estado de profunda angustia para hacerles creer que abandonaba el juego.
El resto de los convivientes quedó impactado ante la supuesta tristeza de Mariela. Sin embargo, al posicionarse en el jardín al lado de la puerta de salida, la jugadora interrumpió la actuación y gritó con entusiasmo antes de recibir el abrazo de sus compañeros: “¡Voy a ser abuela!“.
Tras cumplir con éxito el desafío planteado por la producción, la mediática se hizo acreedora del premio prometido, recibiendo tres atados de cigarrillos por su destreza actoral.
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