José María Listorti estalló contra APTRA: explicó por qué rechazó conducir los Martín Fierro
El humorista y conductor reveló los motivos por los que no aceptó ser el presentador de la ceremonia y cuestionó la falta de reconocimiento a su trayectoria.
José María Listorti volvió a encender la polémica en torno a los premios Martín Fierro con declaraciones filosas hacia APTRA, la entidad que organiza la tradicional gala de la televisión argentina. El actor y conductor reveló que rechazó la propuesta para ser el anfitrión del evento, argumentando que no tenía sentido aceptar una conducción de una institución que, según él, nunca valoró su trabajo.
“Hace 32 años que trabajo en esto, hice de todo, no voy a empezar a tirar el currículum, pero nunca me han nominado a nada”, comenzó diciendo Listorti, en diálogo con LAM (América TV). Con un tono entre irónico y crítico, el comediante explicó: “Si en 32 años no les gustó nunca nada de lo que hice, ¿por qué voy a conducir la fiesta más importante de ellos? No tiene sentido”.
El exintegrante de VideoMatch remarcó además que el criterio de APTRA para elegir nominados siempre le resultó incomprensible. “VideoMatch ganó durante años como mejor programa de humor, pero los que hacíamos el humor nunca estuvimos ternados. Tinelli ganaba como conductor, pero nosotros, los humoristas, nunca fuimos reconocidos”, señaló, mencionando a compañeros como Toti Ciliberto o Fredy Villarreal, quienes solo fueron premiados como revelaciones.
Listorti también sostuvo que la asociación “siempre va a lo seguro” y prefiere convocar a figuras consagradas o mediáticas: “Llamen a los que les gusta a ellos, a los que han ganado, como Del Moro, Fantino o Tinelli. A mí no me necesitan”.
Pese a su postura crítica, aclaró que no guarda rencor ni resentimiento: “No me molesta, son sus reglas. Al principio me jodía, ahora no. Ya tengo una carrera, estoy tranquilo. No necesito un Martín Fierro para cotizarme más”.
Con estas palabras, Listorti marcó una posición firme frente a la entidad y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la falta de reconocimiento a ciertos artistas que han dejado una huella en la televisión argentina, pero que pocas veces fueron distinguidos por la crítica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario