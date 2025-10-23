Gabriel Guevara y Nicole Wallace revelan su futuro tras el estreno de "Culpa Nuestra"

"Mar Afuera se desarrolla en un Centro de Internamiento de Menores Infractores ubicado junto al mar. Allí llegan Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel), dos adolescentes que se ven obligados a convivir con otros jóvenes con pasados complicados mientras intentan mantenerse a flote entre la amenaza constante de la banda de “Los Pajaritos” y el peso de sus propios errores.

Pese al entorno hostil, Álvaro y Carlos encuentran en el centro algo más que castigo: la posibilidad de reconstruirse. También conocerán a personas que marcarán su camino, como Saray (Laura Simón), una joven que, lejos de buscar la salida, encuentra en su encierro un refugio frente a una vida familiar insoportable".

Nicole Wallace

En el caso de la intérprete de Noah, ella firmó un contrato de exclusividad con Prime Video y ya se encuentra en pleno rodaje de "Postcards from Italy", la nueva serie italiana original en inglés.

“Estoy increíblemente emocionada de comenzar este nuevo capítulo con Amazon MGM Studios”, dijo Nicole Wallace. “Su compromiso con la narrativa audaz y valiente hace que esta colaboración se sienta como el hogar creativo perfecto. Mientras me preparo para interpretar a ‘Mia’ en Postcards from Italy, dirigida por la brillante Jessica Yu, me siento más inspirada que nunca para explorar mis límites creativos así como personajes complejos con profundidad. Esta alianza es una oportunidad soñada para crecer, colaborar con voces visionarias y ayudar a dar vida a historias significativas. Estoy más que agradecida por esta oportunidad y emocionada por todo lo que está por venir”.

Y así, con la confirmación de sus nuevos proyectos, los actores cierran una etapa que podría reabrirse con el estreno de "Dímelo Bajito", la nueva adaptación de Prime Video de la trilogía "Dímelo" también de Mercedes Ron. Esto es porque en el libro, los personajes de Noah y Nick tienen una breve aparición, pero todavía no está confirmada.