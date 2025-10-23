Gabriel Guevara y Nicole Wallace revelan su futuro tras el estreno de "Culpa Nuestra"
La tercera parte de la trilogía "Culpables" ya está disponible en Prime Video y, con ella, el cierre de la historia de Noah y Nick. ¿Qué pasará ahora con los actores?
Si hay algo que consiguió Prime Video es marcar un antes y un después con respecto a las adaptaciones literarias. La plataforma, hace años, se consolidó como una de las mejores a la hora de llevar libros a la pantalla chica y una de sus mejores pruebas es la trilogía "Culpables", basada en las historias de Mercedes Ron y protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara.
Lo cierto es que las primeras dos películas fueron una clara representación del drama creado por Ron, mientras que la tercera, lanzada el pasado 16 de octubre, sufrió ciertas licencias creativas, pero logró el mismo impacto en los fanáticos. En especial por la interpretación de Nicole Wallace y Gabriel Guevara quienes se pusieron en la piel de Nick y Noah una última vez mostrando un costado más profundo y sentimental de ambos personajes.
Sin embargo, como todo lo que empieza acaba, Nicole y Gabriel ya tienen en vista nuevos papeles. Los actores confirmaron que ya hay nuevos proyectos para sus carreras y, de hecho, el de Guevara ya se encuentra disponible.
Los nuevos trabajos de Nicole Wallace y Gabriel Guevara tras el estreno de "Culpa Nuestra"
Gabriel Guevara
Previo al estreno de "Culpa Nuestra" en octubre, el actor presentó "Mar Afuera", una serie que se encuentra disponible en Disney+. La historia llegó a la plataforma el pasado 14 de septiembre y su sinopsis oficial señala:
"Mar Afuera se desarrolla en un Centro de Internamiento de Menores Infractores ubicado junto al mar. Allí llegan Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel), dos adolescentes que se ven obligados a convivir con otros jóvenes con pasados complicados mientras intentan mantenerse a flote entre la amenaza constante de la banda de “Los Pajaritos” y el peso de sus propios errores.
Pese al entorno hostil, Álvaro y Carlos encuentran en el centro algo más que castigo: la posibilidad de reconstruirse. También conocerán a personas que marcarán su camino, como Saray (Laura Simón), una joven que, lejos de buscar la salida, encuentra en su encierro un refugio frente a una vida familiar insoportable".
Nicole Wallace
En el caso de la intérprete de Noah, ella firmó un contrato de exclusividad con Prime Video y ya se encuentra en pleno rodaje de "Postcards from Italy", la nueva serie italiana original en inglés.
“Estoy increíblemente emocionada de comenzar este nuevo capítulo con Amazon MGM Studios”, dijo Nicole Wallace. “Su compromiso con la narrativa audaz y valiente hace que esta colaboración se sienta como el hogar creativo perfecto. Mientras me preparo para interpretar a ‘Mia’ en Postcards from Italy, dirigida por la brillante Jessica Yu, me siento más inspirada que nunca para explorar mis límites creativos así como personajes complejos con profundidad. Esta alianza es una oportunidad soñada para crecer, colaborar con voces visionarias y ayudar a dar vida a historias significativas. Estoy más que agradecida por esta oportunidad y emocionada por todo lo que está por venir”.
Y así, con la confirmación de sus nuevos proyectos, los actores cierran una etapa que podría reabrirse con el estreno de "Dímelo Bajito", la nueva adaptación de Prime Video de la trilogía "Dímelo" también de Mercedes Ron. Esto es porque en el libro, los personajes de Noah y Nick tienen una breve aparición, pero todavía no está confirmada.
