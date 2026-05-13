La profunda reflexión de José María Muscari sobre el trato a las empleadas domésticas: qué dijo

“¿Desde cuándo es un mérito tratar bien a una empleada doméstica?”, lanzó Muscari, en una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales y generó opiniones cruzadas.

Lejos de intentar mostrarse como ejemplo, el director aclaró que no considera que eso lo convierta en una mejor persona. “Yo no siento que sea mejor persona por eso”, sostuvo, y remarcó que el respeto hacia quienes trabajan en una casa debería formar parte de cualquier vínculo cotidiano.

En ese sentido, explicó que su mirada tiene que ver con una cuestión humana y de educación. “Para mí tiene que ver con cómo uno mira al otro”, expresó, al tiempo que señaló que muchas de esas enseñanzas las incorporó a partir de lo que vio durante años en su familia.

Las declaraciones surgieron después de que Muscari mostrara distintos momentos compartidos con Yani y Ana, las mujeres que trabajan junto a él. En redes sociales, muchos usuarios celebraron la cercanía y el afecto que se veía en esas publicaciones, aunque el director aseguró que le llamó la atención que ciertas conductas generaran tanta sorpresa.

El tema abrió un debate incómodo pero muy presente sobre las relaciones laborales dentro de los hogares y sobre cómo todavía persisten miradas desiguales hacia las trabajadoras de casas particulares. Como suele ocurrir cada vez que Muscari opina sobre cuestiones sociales, sus palabras no pasaron inadvertidas y volvieron a instalar una discusión que excede completamente al mundo del espectáculo.