Jowell y Randy regresan a la Argentina con un espectáculo en 3D: cómo y cuándo comprar las entradas

Los fans podrán disfrutar de una puesta en escena de alto impacto, visuales que parecen salir de la pantalla y un recorrido por los himnos que hicieron historia , junto a las nuevas propuestas que marcan su evolución artística.

"Queríamos volver de una manera especial, distinta, algo que el público de Argentina merecía", expresaron Los Más Sueltos al anunciar esta nueva era.

Se espera una noche explosiva , cargada de clásicos, sorpresas y la esencia indiscutible que hizo de Jowell & Randy uno de los dúos más importantes del género urbano .

Un regreso histórico, un espectáculo único y una experiencia que literalmente te hará sentir el reggaetón en otra dimensión.