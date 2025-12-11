Jowell y Randy regresan a la Argentina con un espectáculo en 3D: cómo y cuándo comprar las entradas
Los Más Sueltos anunciaron fecha en Buenos Aires y prometen brindar un show único para todos sus fans.
El perreo entra en un nuevo capítulo. Después de años de espera, Los Más Sueltos, Jowell & Randy , anuncian su regreso triunfal a la Argentina con un concierto totalmente renovado y repleto de innovación.
14 de marzo de 2026 será el mes y el día en el que el país vivirá un antes y un después en el reggaetón : llega su show en 3D en Tecnópolis , una experiencia que está revolucionando la música urbana en el mundo y que promete romper todos los esquemas.
Las entradas para ser parte de esta aventura ya se encuentran a la venta a través de la página cafacces.com
Conocidos por su energía explosiva , su carisma incomparable y su extensa lista de éxitos que marcaron generaciones, Jowell & Randy se vuelven más fuertes que nunca . Esta vez, traen un concepto completamente distinto: un espectáculo inmersivo, visual y sonoro que combina tecnología, perreo y performance en un formato nunca antes visto en la escena latina.
El show 3D es uno de los proyectos más ambiciosos del dúo . No solo redefine la manera de vivir un concierto, sino que posiciona a la Argentina como una de las primeras plazas internacionales seleccionadas para presentar este formato.
Los fans podrán disfrutar de una puesta en escena de alto impacto, visuales que parecen salir de la pantalla y un recorrido por los himnos que hicieron historia , junto a las nuevas propuestas que marcan su evolución artística.
"Queríamos volver de una manera especial, distinta, algo que el público de Argentina merecía", expresaron Los Más Sueltos al anunciar esta nueva era.
Se espera una noche explosiva , cargada de clásicos, sorpresas y la esencia indiscutible que hizo de Jowell & Randy uno de los dúos más importantes del género urbano .
Un regreso histórico, un espectáculo único y una experiencia que literalmente te hará sentir el reggaetón en otra dimensión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario