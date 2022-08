Juan José Camero contó que se está quedando ciego

“A mis amigas y amigos, a todas aquellas que me recuerdan. Trataré de ser breve y explicarles como mejor pueda. Lo cierto es que fui demorando la decisión de compartir mi actual realidad”, introdujo en un texto que compartió en su cuenta de Facebook, junto con foto. En esa línea, admitió que no es fácil hablar del asunto: “No quiero que esto conlleve la más mínima pretensión de agobiarlos, nada más lejano, solo me es necesario porque mi alma me dicta hacerles esta confesión que desde ya me cuesta. Espero que comprendan el verdadero sentido y el motivo que me lleva a hacerlo”.

Con ese escenario, finalmente reveló qué es lo que padece y los inconvenientes que le genera en su rutina diaria: “La niebla cubrió mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto. No puedo leer ni escribir como antes lo hacía. Intenté todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años. Cuando comencé con esta dificultad, la transité con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos, pero no prosperaron”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Jose Camero (@juan_jose_camero)