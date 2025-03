Juana Molina habló de la pelea histórica que tuvo con Antonio Gasalla: "Me decía..."

La cantante y compositora se refirió a cómo el ofrecimiento de Juana y sus hermanas, el programa de humor que encabezó a principios de los años 90 en Canal 13 y fue un éxito, terminó el buen vínculo que tenían cuando ella era parte del elenco de El palacio de la risa. “Lo que pasó conmigo fue más definitivo porque yo ya trabajaba con él y éramos culo y camiseta”, rememoró.

“Yo comencé a trabajar con él cuando me llamó un día a casa y me dijo ‘quiero que trabajes en mi programa’. Yo estaba haciendo La noticia rebelde y recién empezaba. Entonces me venía bárbaro, además, porque las dos cosas eran en ATC y era muy fácil. Yo les pedía a los de La noticia rebelde que me esperaran porque me iba a hacer un sketch y volvía después”, recordó.

Embed - Cómo fue la PELEA entre Juana Molina y Antonio Gasalla, que duró hasta la muerte del humorista

“Trabajamos muy bien dos años y después me ofrecieron un programa de televisión y yo no tuve mejor idea que ir, digamos, en marzo ir a contarle que el año siguiente iba a hacer ese programa. Y se enojó. Se enojó para siempre”, rememoró.

“Tuve que laburar todo ese año con él enojado y fue muy terrible. Me decía una cosas espantosas”, contó, sobre aquel momento.

“Yo lo vi en un Premio Martín Fierro. Me lo encontré. Fui a saludarlo y me dijo ‘¿qué querés?‘“. Quería saludarte", repitió las palabras de Gasalla, pero él no cedió. “Ya me saludaste. ¿Qué más?”, siguió relatand.

“Esa fue la última vez que lo vi y siempre quedó una cosa muy triste porque nos adorábamos”, se lamentó.