Juana Repetto anunció que está embarazada por tercera vez con un video: "Surprise"
La actriz ya tiene a Toribio y a Belisario, a quien comparte con su expareja, Sebastián Graviotto, de quien se separó en abril de este año.
Fiel a su estilo descontracturado y haciendo uso del mejor sentido del humor posible, Juana Repetto anunció esta semana que está embarazada de su tercer hijo, aunque evitó dar muchos detalles sobre el tema.
Para hacer su anuncio la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto publicó un simpático video en sus reels de Instagram en el que mostró su "surprise" con la noticia de su bebé post separación.
"Otras mujeres recientemente separadas", se lee al principio del video con un video de fondo de un grupo de amigas bailando en trencito. La secuencia sigue con un "yo, recientemente separada" y las imágenes de Juana Repetto haciéndose estudios médicos, y mostrando sus tests positivos de embarazo.
"Surprise", dijo la actriz, quien ya es madre de Toribio, de 9 años, y de Belisario, de 4, a quien comparte con su expareja Sebastián Graviotto.
Juana Repetto y Sebastián Graviotto se habían casado por civil en noviembre de 2020, pero las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 les obligó a posponer hasta marzo de 2023 la ceremonia religiosa y la fiesta posterior.
La pareja logró una familia ensamblada -entre Toribio, Lupe, que es la hija de Graviotto, y Belisario- pero en abril de este año confirmó su separación.
Ahora la actriz se prepara para un nuevo capítulo con el apoyo y cariño incondicional de su familia, como quedó en claro con las palabras que Reina Reech le dejó en su anuncio en redes sociales: "Amor, felices de recibir esta bendición. BB te amamos y te esperamos con mucha alegría", escribió la coreógrafa.
De más está decir que las personas que siguen a Repetto en Instagram también sumaron sus felicitaciones, buenos deseos y palabras de cariño en una verdadera prueba del sentido de comunidad que la actriz en influencer formó en sus redes sociales.
