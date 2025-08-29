Juana Repetto anunció que está embarazada por tercera vez con un video: "Surprise"

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se habían casado por civil en noviembre de 2020, pero las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 les obligó a posponer hasta marzo de 2023 la ceremonia religiosa y la fiesta posterior.

La pareja logró una familia ensamblada -entre Toribio, Lupe, que es la hija de Graviotto, y Belisario- pero en abril de este año confirmó su separación.

Ahora la actriz se prepara para un nuevo capítulo con el apoyo y cariño incondicional de su familia, como quedó en claro con las palabras que Reina Reech le dejó en su anuncio en redes sociales: "Amor, felices de recibir esta bendición. BB te amamos y te esperamos con mucha alegría", escribió la coreógrafa.

