Marley se accidentó en Tailandia y terminó cubierto de sangre: qué le pasó
El conductor de "Por el Mundo" relató el episodio junto a Karina Jelinek durante las grabaciones del ciclo que se emite por Telefé.
El siempre inquieto Marley volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus ocurrencias en televisión, sino por un accidente que vivió en pleno viaje de grabación. El conductor viajó a Tailandia junto a Karina Jelinek para registrar nuevas entregas de Por el mundo, aunque una de las excursiones terminó de la peor manera: con un golpe en la cabeza y una escena que preocupó a todos los presentes.
Según relató Pía Shaw en el ciclo A la Barbarossa, el incidente ocurrió en un espacio muy concurrido, cuando los turistas debían atravesar un pasaje rodeado de gente. Allí, Karina Jelinek se mostró asustada y Marley intentó asistirla, pero en esa maniobra perdió el equilibrio y terminó impactando contra una superficie. El golpe fue tan fuerte que se lastimó y empezó a sangrar de inmediato. “Esto sucedió en un lugar público, había que pasar por un lugar con mucha gente, a Karina Jelinek le dio miedo, Marley intenta ayudarla y se golpea la cabeza”, detalló la periodista.
La situación alarmó no solo por la sangre, sino también porque el conductor casi se desvanece en medio de la excursión. Finalmente, no hubo necesidad de sutura ni de traslado de urgencia, ya que recibió un tratamiento alternativo. “Se curó con medicina china y no hubo necesidad de ponerle puntos”, amplió Shaw.
En diálogo con el programa de Georgina Barbarossa, el propio Marley explicó cómo se desencadenó todo. “Yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque le daba fobia entrar a una cueva”, contó entre risas, aunque todavía sorprendido por lo que le tocó atravesar.
Más adelante, el conductor sumó detalles sobre su estado tras el impacto: “Quedé tecleando, dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre. Nos habían recibido con honores y salgo todo bañado de sangre. Llamaron a un médico y por suerte me pusieron una medicina china. No sé qué me pusieron, algo mágico era”.
El susto no pasó a mayores, pero el episodio volvió a mostrar que en cada travesía de Por el mundo puede pasar cualquier cosa. En este caso, la mezcla de aventura, miedo escénico y un golpe desafortunado terminó con Marley una vez más en el centro de la escena, aunque esta vez no por una broma, sino por un accidente que podría haber sido mucho más grave.
