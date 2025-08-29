Romina Uhrig apuntó contra Daniela Celis en plena crisis con Thiago Medina
La exdiputada habló del escándalo y lanzó una frase filosa sobre “Pestañela”. ¿No eran todos amigos, casi familia? ¿Qué pasó?
El mundo Gran Hermano volvió a estar en el centro de la escena mediática, esta vez con un triángulo inesperado: Daniela Celis, Thiago Medina y Romina Uhrig. La separación entre Celis y Medina ya venía generando repercusiones, pero en las últimas horas la exdiputada decidió intervenir con declaraciones que defendieron a su excompañero y al mismo tiempo cuestionaron duramente la actitud de “Pestañela”.
La pareja había quedado consolidada durante y después del reality, al punto de convertirse en padres de las gemelas Laia y Aimé. Sin embargo, la convivencia se desgastó con el paso del tiempo. De acuerdo al propio relato de Celis, tras el nacimiento de las nenas la intimidad de la pareja se fue apagando.
Fue entonces cuando Thiago, según ella misma contó, optó por la separación “antes que terminar siendo infiel”. La ruptura se hizo pública meses atrás, pero nunca dejó de estar bajo la lupa. El tema escaló todavía más cuando Katia “La Tana” Fenocchio, una de las últimas participantes del programa, aseguró en una entrevista con LAM que había tenido un encuentro íntimo con Thiago.
Esa revelación provocó un fuerte cimbronazo mediático: Daniela no pudo contener el llanto en vivo, mientras las redes sociales explotaban con comentarios y especulaciones. Tanto ella como Medina salieron a dar su versión en sus cuentas personales, aunque la polémica ya estaba instalada.
En medio de ese clima, Romina Uhrig se refirió públicamente a la situación y se mostró del lado de Thiago. En diálogo con República Z contó que había hablado con él en los últimos días y que lo notaba afectado: “Ayer estuve hablando con él y no está bien, no está pasando un buen momento. Yo lo amo y la verdad que me pone mal esto. A él no le gustan todas estas cosas mediáticas. Él sale a aclarar ciertas cosas para dejar tranquila a la gente que lo sigue”.
Y sin filtros, agregó una crítica directa contra Daniela Celis: “Dani sigue la vida del reality”. El descargo de “La Tana” en televisión obligó a Medina a publicar un mensaje en sus redes, donde buscó despegarse del escándalo y de las interpretaciones cruzadas.
Allí escribió: “Yo no voy a salir a hablar de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”.
En el mismo posteo, el ex GH aclaró que no desconoce sus equivocaciones y que, de ser necesario, está dispuesto a pedir perdón: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo, si me confundí pido perdón y listo, que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta”. Y cerró con una frase que dio que hablar: “Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.
