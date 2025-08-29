Romina Uhrig apuntó contra Daniela Celis en plena crisis con Thiago Medina

En medio de ese clima, Romina Uhrig se refirió públicamente a la situación y se mostró del lado de Thiago. En diálogo con República Z contó que había hablado con él en los últimos días y que lo notaba afectado: “Ayer estuve hablando con él y no está bien, no está pasando un buen momento. Yo lo amo y la verdad que me pone mal esto. A él no le gustan todas estas cosas mediáticas. Él sale a aclarar ciertas cosas para dejar tranquila a la gente que lo sigue”.

Y sin filtros, agregó una crítica directa contra Daniela Celis: “Dani sigue la vida del reality”. El descargo de “La Tana” en televisión obligó a Medina a publicar un mensaje en sus redes, donde buscó despegarse del escándalo y de las interpretaciones cruzadas.

Allí escribió: “Yo no voy a salir a hablar de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”.

En el mismo posteo, el ex GH aclaró que no desconoce sus equivocaciones y que, de ser necesario, está dispuesto a pedir perdón: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo, si me confundí pido perdón y listo, que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta”. Y cerró con una frase que dio que hablar: “Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.