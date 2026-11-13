Juana Viale vuelve a conducir La Noche de Mirtha: quiénes se sentarán a la mesa este sábado
Juana Viale seguirá al frente del programa mientras aguardan el regreso de Mirtha Legrand, aunque este sábado habrá un cambio en el horario de emisión.
Juana Viale volverá a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado 14 de noviembre. La conductora continuará reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece en su domicilio mientras avanza con su recuperación, luego de haber atravesado una internación.
La próxima emisión tendrá una modificación en su grilla habitual. A partir de este fin de semana, el histórico programa comenzará a las 22:30, una hora más tarde de lo que lo hacía hasta ahora. El cambio responde a la incorporación de Todo sigue igual, el nuevo ciclo que tendrá como protagonistas a Tomás Kirzner y Roberto Moldavsky.
Para esta edición, Juana recibirá a cuatro figuras de distintos ámbitos. Una de ellas será Laurita Fernández, quien combina su trabajo como actriz, bailarina y conductora. Actualmente, se encuentra recorriendo distintas ciudades con la comedia teatral La cena de los Tontos y también participará de Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable.
La mesa también contará con la presencia de Hugo Alconada Mon, abogado y periodista que desarrolla su labor en La Nación, y Nacho Girón, quien trabaja en Infobae y Olga. El cuarto invitado será Santiago Bulat, economista especializado en finanzas, que aportará su mirada sobre la situación económica y la actualidad nacional.
La nueva programación de los sábados en El Trece
La modificación de horarios forma parte de una reorganización de la programación de los sábados que comenzará este 14 de noviembre. La principal novedad será el estreno de "Todo sigue igual", el ciclo que conducirán Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, a partir de las 21:30.
Con esta propuesta, El Trece buscará competir directamente con "PH, Podemos Hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.
Como consecuencia de este movimiento en la grilla, La Noche de Mirtha dejará su horario habitual de las 21:30 para comenzar a las 22:30. Además, el programa terminará 15 minutos antes de lo previsto, de acuerdo con la información difundida por la cuenta @Teleavisador en X.
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