Juana Viale vuelve a conducir La Noche de Mirtha: quiénes se sentarán a la mesa este sábado

Con esta propuesta, El Trece buscará competir directamente con "PH, Podemos Hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

Como consecuencia de este movimiento en la grilla, La Noche de Mirtha dejará su horario habitual de las 21:30 para comenzar a las 22:30. Además, el programa terminará 15 minutos antes de lo previsto, de acuerdo con la información difundida por la cuenta @Teleavisador en X.