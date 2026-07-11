Juana Viale y Yago Lange habrían puesto punto final a su relación por una supuesta tercera en discordia

En un primer momento, se habló de un desgaste provocado por los compromisos laborales, los viajes y las diferencias en sus rutinas. Sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza otra hipótesis: la presencia de una tercera persona que habría influido en la separación. De acuerdo con los trascendidos difundidos por distintos medios, personas cercanas al entorno de la pareja habrían señalado que la ruptura no habría sido producto únicamente de la distancia, sino de una situación sentimental que habría generado un quiebre definitivo.