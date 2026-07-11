Pablo Echarri cruzó con dureza a Alejandro Fantino por sus dichos sobre los actores

"La miserabilidad de militar la pobreza de la gente", escribió el actor al comienzo de su publicación. Luego cuestionó el mensaje que, a su entender, naturaliza que los trabajadores deban abandonar su profesión para subsistir. "Una Argentina sin clase media, sin cultura, sin educación ni salud. Si con tu oficio no te alcanza, salí a manejar un Uber. Antes te mandaban a manejar un taxi", expresó Echarri.