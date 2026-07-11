Roberto Piazza apuntó contra Flor de la V por su reacción al triunfo de la Selección
Piazza cuestionó la reacción de Flor de la V luego de la victoria de la Selección ante Egipto y fue tajante con sus declaraciones.
La celebración de la Selección Argentina luego de vencer a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 generó múltiples reacciones. Una de las más comentadas fue la de Flor de la V, quien se mostró emocionada en vivo y compartió una reflexión sobre el significado de la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Sin embargo, sus palabras también generaron críticas. Roberto Piazza se refirió a la reacción de la conductora durante una entrevista con PrimiciasYa (América TV) y manifestó su desacuerdo con la postura que tomó frente al triunfo argentino.
"Es muy gracioso el acting. Me da gracia verla politizando a los jugadores de fútbol, decir 'hay gente que no come carne' y que se ponga a llorar", expresó el diseñador al opinar sobre la actitud de Flor de la V.
Piazza apuntó especialmente contra el mensaje social que la conductora compartió luego del partido. Durante su intervención televisiva, Flor había relacionado la alegría por la victoria con la situación de muchos argentinos que atraviesan dificultades económicas.
"Me emociona porque la gente se merece esto porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen", había expresado Flor de la V, visiblemente emocionada tras la clasificación del seleccionado.
Luego, Piazza volvió a referirse a esa parte del discurso y cerró su opinión con una frase contundente: "Hay gente que no come carne hace mucho tiempo".
La contundente respuesta de Flor de la V para contestarle a los haters
El fragmento del programa se difundió con rapidez en las plataformas digitales. Cientos de internautas salieron a criticarla por politizar un acontecimiento deportivo que debería haber sido de festejo puro. Lejos de llamarse a silencio o dar marcha atrás, la presentadora decidió usar su espacio para responderle a los críticos.
Con un tono muy serio, redobló la apuesta inicial frente a su audiencia. "Todo es política. La vida está atravesada por la política. No podemos negar la realidad", manifestó de forma contundente en el arranque de su nuevo descargo diario.
Para cerrar la polémica, de la V cruzó con fuerza a quienes la acusan de exagerar la situación del país. Les pidió de forma irónica que abandonen la comodidad de sus hogares y recorran los barrios. "Salgan un poco a la calle, tomen un colectivo... vayan a Constitución y vean cómo está la gente. No es una sensación, es lo que está pasando", sentenció la comunicadora para dar por cerrado el tema.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario