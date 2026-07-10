Las dos caras de Geraldine Mayer: la influencer denunciada por su hijo y la vida de lujo que exhibía en redes

En 2016, cuando todavía combinaba su actividad como productora con la de bloguera, en una entrevista contó cómo encontraba inspiración para crear contenido. “La inspiración viene de muchos espacios. En mi caso me gusta estar siempre un paso adelante y mirar los streetstyle internacionales, viajar y traer revistas, libros, y todo lo que esté relacionado con las tendencias del momento”, explicaba en aquel entonces.

En esa misma nota también relataba el crecimiento de su comunidad de seguidores y el reconocimiento que recibía en la vía pública. “A veces, me llegan mensajes de personas que dicen que se mueren por conocerme”, recordaba.

Las redes pasaron de la admiración a las críticas

Hasta hace pocos días, buena parte de los comentarios que recibía Mayer estaban vinculados con el nivel de vida que mostraba en internet y las marcas de lujo que formaban parte de su guardarropa.

“De grande quiero ser como Geraldine Mayer que no se que chori hace, pero vive viajando y está plagada de ropa”; “Recién vi el perfil de una que se llama Geraldine Mayer y quedé temblando de ver la cantidad de carteras Chanel, Gucci y Vuitton que tiene en no sé cuántos colores. Y eso que ni me fijé en los zapatos y zapatillas. En cada foto tiene puestos unos cuatro mil dólares, guau”, escribían algunos usuarios.

Sin embargo, tras la difusión del video de Tomás Cataldi, el tono de las publicaciones cambió por completo y comenzaron a aparecer mensajes relacionados con las acusaciones realizadas por el joven.

“Vean en tiempo real como le llegan comentarios a Geraldine Mayer luego del video donde su hijo Tomás la expone como madre narcisista y manipuladora. Ya restringió todas sus redes”, fue otro de los posteos que se viralizó durante las últimas horas.

A su vez, varios usuarios aseguraron que la imagen que la influencer proyectaba en internet siempre les había generado dudas. Una seguidora resumió esa sensación con un comentario que también comenzó a compartirse ampliamente: “La sigo hace años a Geraldine Mayer, siempre me llamó la atención el nivel de vida alejado de la realidad en el que vivía nivel compraba Hermes como cualquiera compra fideos en un súper. Pero también siempre me dio vibra extraña. No todo lo que brilla es oro en redes sociales”.