Murió Peppino di Capri, célebre cantautor y pianista italiano
El célebre cantautor y pianista italiano dejó un legado imborrable en la canción popular romántica internacional.
Peppino di Capri murió este sábado a los 86 años en su natal isla de Capri.
El célebre cantautor y pianista italiano, cuyo nombre real era Giuseppe Faiella, dejó un legado imborrable en la canción popular romántica internacional.
El funeral de Di Capri se realizará este domingo en la iglesia de Santo Stefano, cerca de la famosa Piazzetta de Capri.
El músico italiano impulsó clásicos mundiales como Champagne y Roberta y ganó dos veces el prestigioso Festival de San Remo.
Además, Di Capri fue telonero de los Beatles en su gira por Italia en 1965.
Considerado como la voz de la "Dolce Vita", sus letras retrataron como nadie los veranos frente al mar, el romanticismo, la nostalgia y el estilo de vida italiano de los años '60 y '70 fusionando de manera única la tradicional canción napolitana con ritmos modernos como el pop, el rock and roll, el jazz y el twist.
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