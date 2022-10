Claudio Cosano, sobre Juana Viale: "Hay looks que no me gustan"

Juana Viale.jpg foto: @Lamesazaarg

“Los looks de Juana me gustan algunos y otros no tanto. Considero es que tiene una belleza sublime. Yo las cargo a ellas y les digo que son ‘la Familia Real’. Mirtha es increíble y Juana es bella, todo lo que le pongas lo va a lucir, pero hay looks que no me gustan”, mencionó el famoso diseñador.