Juanita Groisman mandó a estudiar periodismo tras la fake news: "Tres veces por semana no más de cuatro horas"
La periodista se expresó en X luego del episodio que generó una fuerte repercusión mediática. Apuntó a una cuestión clave del oficio periodístico: la verificación.
La controversia que se desató en Luzu TV continúa generando reacciones dentro y fuera de los medios. En las últimas horas, una de las voces que se sumó al debate fue la de Juanita Groisman, quien utilizó sus redes sociales para dejar una reflexión cargada de ironía sobre uno de los aspectos más discutidos del caso.
Sin mencionar directamente a los protagonistas de la historia, la periodista puso el foco en una enseñanza básica de la profesión: la necesidad de chequear los datos antes de difundirlos públicamente, especialmente cuando se trata de información sensible.
"Tres años. Cursas tres veces por semana no más de cuatro horas. Vas, te enseñan a no decir LA PRIMER y a no anunciar muertes sin chequear y estás hecho", escribió en su cuenta de X.
El mensaje rápidamente comenzó a circular entre usuarios, periodistas y figuras de los medios, que interpretaron la publicación como una referencia al episodio que provocó una fuerte repercusión durante una transmisión en vivo de El Show del Verano, el programa que conduce Florencia Peña en Luzu TV.
Más allá del tono irónico, el planteo de Groisman apuntó a una cuestión elemental del trabajo periodístico: corroborar una información antes de comunicarla. De hecho, gran parte de las críticas que surgieron tras la polémica estuvieron vinculadas precisamente a ese punto, independientemente de quién hubiera sido el responsable final del error.
La situación alcanzó tal magnitud que Luzu TV terminó eliminando de YouTube la emisión completa de aquella jornada. También desaparecieron los shorts publicados durante el día y los reels de Instagram relacionados con el programa, una decisión que evidenció el impacto que tuvo el episodio puertas adentro del canal.
Horas más tarde, Florencia Peña habló con LAM y se mostró visiblemente afectada. Entre disculpas, explicó que la información le había sido transmitida por producción mientras estaba al aire y sostuvo que la reprodujo confiando en que había sido previamente verificada.
Sin embargo, el debate ya había trascendido a los protagonistas. En ese contexto, el comentario de Juanita Groisman encontró eco en muchos usuarios que destacaron que, más allá de la velocidad de las redes sociales y de las exigencias de las transmisiones en vivo, el chequeo de los datos sigue siendo una de las reglas fundamentales del periodismo.
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