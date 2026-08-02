Nuevo escándalo: bailarina acusó un programa de streaming de burlarse de ella y apuntó contra Nico Occhiato

Luego defendió el camino que viene construyendo como artista: "Quiero aclarar que no me dedico únicamente a un solo estilo: soy una bailarina en formación constante versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando".

"No me considero la mejor, estoy lejos de eso, pero sí sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada video y de cada oportunidad", aseguró.

También se refirió directamente al recorte que se viralizó de Luzu TV y manifestó su enojo por las risas que despertó.

"También me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país".

La joven aclaró que no tiene inconvenientes con las críticas, aunque marcó una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona.

"No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona", sostuvo.

El mensaje directo a Nico Occhiato

Sobre el final de su descargo, Kiara Aldeco decidió dirigirse directamente a Nico Occhiato, fundador de Luzu TV, y recordó su cercanía con el mundo de la danza a través de su pareja, Flor Jazmín Peña.

"Nico Occhiato, teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina".

Por último, dejó una reflexión sobre la responsabilidad que, según considera, tienen los medios y los canales de streaming frente a su audiencia.

"Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten", concluyó Kiara Aldeco.