Nuevo escándalo: bailarina acusó un programa de streaming de burlarse de ella y apuntó contra Nico Occhiato
La joven que se volvió viral por un video junto a sus abuelos durante su debut en Pasión de sábado, expresó toda su indignación contra el canal de streaming.
Lo que comenzó como un emotivo video en TikTok terminó convirtiéndose en una inesperada polémica. Kiara Aldeco, una bailarina que emocionó a miles de usuarios al mostrar la reacción de sus abuelos durante su debut en Pasión de sábado, publicó un duro descargo luego de que en Antes que nadie, programa de Luzu TV, se burlaran de las imágenes al aire.
Todo ocurrió cuando Trinche presentó el video en el ciclo de streaming. "Tenemos este caso que me ayudó la producción para ver: Abuelos orgullosos", dijo antes de mostrar el clip que la joven había compartido con la frase: "Mis abuelos me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta de quién no lo hacía".
En ese momento, Yoyi Francella preguntó si la protagonista se había recibido de alguna carrera, a lo que el humorista respondió entre risas: "No es una diplomatura, pero está ahí cerquita". El comentario provocó carcajadas tanto de los conductores como de quienes se encontraban detrás de cámara, incluido Diego Leuco.
El contundente descargo de Kiara Aldeco
Lejos de dejar pasar la situación, la bailarina utilizó sus historias de Instagram para expresar su malestar y cuestionó el tratamiento que recibió su trabajo en el programa.
"Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", escribió.
Luego defendió el camino que viene construyendo como artista: "Quiero aclarar que no me dedico únicamente a un solo estilo: soy una bailarina en formación constante versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando".
"No me considero la mejor, estoy lejos de eso, pero sí sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada video y de cada oportunidad", aseguró.
También se refirió directamente al recorte que se viralizó de Luzu TV y manifestó su enojo por las risas que despertó.
"También me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país".
La joven aclaró que no tiene inconvenientes con las críticas, aunque marcó una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona.
"No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona", sostuvo.
El mensaje directo a Nico Occhiato
Sobre el final de su descargo, Kiara Aldeco decidió dirigirse directamente a Nico Occhiato, fundador de Luzu TV, y recordó su cercanía con el mundo de la danza a través de su pareja, Flor Jazmín Peña.
"Nico Occhiato, teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina".
Por último, dejó una reflexión sobre la responsabilidad que, según considera, tienen los medios y los canales de streaming frente a su audiencia.
"Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten", concluyó Kiara Aldeco.
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