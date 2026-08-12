Desde la playa: el romántico video con que Luz Tito y Tato Algorta confirmaron su noviazgo
Si bien era un secreto a voces, los ex Gran Hermano esperaron un tiempo prudencial para contar lo que todos sabíamos: están en pareja.
Finalmente, llegó el día: con un tierno video desde la playa, Luz Tito y Santiago "Tato" Algorta confirmaron su noviazgo que, a decir verdad, era un secreto a voces, especialmente después de sus últimas apariciones en programas de streaming, donde ya resultaba imposible disimular la química que habita entre ambos.
Lo cierto es que este romance tuvo sus inicios en la casa de Gran Hermano, dado que ambos participaron de la edición 2025, donde Tato resultó ganador y Luz quedó en el tercer puesto, por detrás de Ulises Apóstolo. Si bien, al momento de ingresar a la casa la jujeña tenía una relación abierta con Alberto, su novio español, desde el momento que se conoció con Santiago nació un vínculo especial que finalizó en una relación de pareja que hoy deciden blanquear.
No obstante, y pese a lo que ambos sentían, Luz y Tato construyeron su relación de forma más privada, una vez alejados de las cámaras cuando el reality show ya había finalizado. La empatía mutua por haber vivido la misma experiencia de alta exposición mediática facilitó su acercamiento y terminaron enamorados el uno del otro.
En evidencia: hace dos semanas, Santiago del Moro había confirmado el noviazgo
Hace algunos días, Luz Tito y Tato Algorta visitaron el programa de streaming "El Ejército de la Mañana" (Bondi Live), donde Santiago del Moro envió un mensaje que los dejó en evidencia: "Un comentario breve... Santi del Moro dice 'mandales un beso a Luz y a Tato, son lo más, qué bueno que estén juntos después de tantas vueltas'", leyó al aire Santiago Riva Roy, lo que dejó en claro que el conductor ya estaba al tanto que ambos estaban en pareja, aunque insistían en negarlo.
Por supuesto, en el momento Luz y Tato sonrieron y reaccionaron con cariño al mensaje del conductor, agradeciéndole el apoyo y la oportunidad brindada durante el reality. No obstante, se los notó seriamente incómodos al momento de hablar del vínculo que los une. En este sentido, el ganador de GH 2025 había explicado que ellos siempre tuvieron una relación muy especial e importante, tanto dentro de la casa como afuera, donde continúan compartiendo momentos cotidianos de apoyo mutuo.
Sin embargo, en esa ocasión negaron estar en pareja, algo que finalmente hoy confirmaron a través de las redes sociales de la jujeña.
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