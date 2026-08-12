Desde la playa: el romántico video con que Luz Tito y Tato Algorta confirmaron su noviazgo

En evidencia: hace dos semanas, Santiago del Moro había confirmado el noviazgo

Hace algunos días, Luz Tito y Tato Algorta visitaron el programa de streaming "El Ejército de la Mañana" (Bondi Live), donde Santiago del Moro envió un mensaje que los dejó en evidencia: "Un comentario breve... Santi del Moro dice 'mandales un beso a Luz y a Tato, son lo más, qué bueno que estén juntos después de tantas vueltas'", leyó al aire Santiago Riva Roy, lo que dejó en claro que el conductor ya estaba al tanto que ambos estaban en pareja, aunque insistían en negarlo.