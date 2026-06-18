Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña anunció que se desvinculará
Luego de la fake news anunciada por la actriz en "El show del verano", el director del canal de streaming confirmó su desvinculación.
En las últimas horas Florencia Peña lanzó una fuerte fake news sobre Jorge Messi, el padre de Lionel Messi al aire de "El show del verano", el programa que conduce en Luzu TV. Ante esto y el repudio general en redes sociales, así como en diferentes medios, el director del canal de streaming, Nicolás Occhiato lanzó un fuerte comunicado confirmando cómo continuarán a partir de ahora.
En primera instancia, Occhiato destacó: "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar".
En ese sentido, se había hecho oficial que los implicados en este error tendrían una sanción y, ahora, oficialmente el propio productor y conductor confirmó cuál fue la decisión que tomaron. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Occhiato informó: "Desde LUZU TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano".
Luego, dejó en claro: "Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". Fue en esa misma línea que expresó: "Por ese motivo, las autoridades de LUZU TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".
Yanina Latorre hizo oficial la desvinculación de Florencia Peña
Previo al comunicado de Occhiato sobre la confirmación de la desvinculación de los involucrados en la fake news, Yanina Latorre había dado la primicia en X. "Acaban de desvincular a Flor Peña y 2 productores de Luzu Ampliaremos #yaninforma", dijo la periodista en su cuenta oficial.
Fue, a los minutos de este posteo, que Occhiato confirmó que esto era oficial.
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