Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña anunció que se desvinculará

Yanina Latorre hizo oficial la desvinculación de Florencia Peña

Previo al comunicado de Occhiato sobre la confirmación de la desvinculación de los involucrados en la fake news, Yanina Latorre había dado la primicia en X. "Acaban de desvincular a Flor Peña y 2 productores de Luzu Ampliaremos #yaninforma", dijo la periodista en su cuenta oficial.

Fue, a los minutos de este posteo, que Occhiato confirmó que esto era oficial.