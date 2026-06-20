Juanita Tinelli y una contundente respuesta a Amalia Granata: la reacción de Paula Robles
Juanita Tinelli compartió una reflexión en redes sociales para respaldar a su mamá y cuestionó las especulaciones públicas sobre la vida emocional de los demás.
Juanita Tinelli salió al cruce de los comentarios y versiones que circularon sobre su mamá, Paula Robles, y compartió un mensaje en redes sociales donde habló sobre los límites a la hora de opinar sobre la salud mental de una persona. En especial, respondió a Amalia Granata que aseguró que ella tenía "problemas psicológicos que nadie habla".
La influencer publicó una foto junto a su madre en Instagram y acompañó la imagen con una extensa reflexión en la que cuestionó la exposición mediática y las opiniones sin fundamentos sobre la vida privada de figuras públicas.
“La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público. No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real”, escribió Juana.
El mensaje de Juanita Tinelli
En su descargo, la hija de Paula Robles también apuntó contra quienes realizan afirmaciones sobre la salud emocional de otras personas sin contar con herramientas profesionales para hacerlo.
“Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental. Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia”, expresó.
Además, dejó en claro que no busca entrar en discusiones sobre su vida personal ni la de su mamá en medio de ataques o especulaciones. “No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente”, sostuvo.
Sobre el cierre de su mensaje, Juana pidió mayor empatía y respeto al momento de hablar de temas sensibles. “Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Más humanidad y amor, por favor. Te amo mamá”, concluyó.
La reacción de Paula Robles al posteo de su hija Juanita Tinelli
La publicación tuvo una respuesta inmediata de Paula Robles, quien compartió el mensaje de su hija en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras de apoyo: “Sos muy valiente, Jua”.
El intercambio entre madre e hija se dio en un contexto de alta exposición mediática para la familia Tinelli y volvió a instalar el debate sobre los límites de la opinión pública cuando se trata de la salud mental y la intimidad de las personas.
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