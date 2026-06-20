Juanita Tinelli y una contundente respuesta a Amalia Granata: la reacción de Paula Robles

“Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental. Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia”, expresó.

Además, dejó en claro que no busca entrar en discusiones sobre su vida personal ni la de su mamá en medio de ataques o especulaciones. “No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente”, sostuvo.

Sobre el cierre de su mensaje, Juana pidió mayor empatía y respeto al momento de hablar de temas sensibles. “Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Más humanidad y amor, por favor. Te amo mamá”, concluyó.

La reacción de Paula Robles al posteo de su hija Juanita Tinelli

La publicación tuvo una respuesta inmediata de Paula Robles, quien compartió el mensaje de su hija en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras de apoyo: “Sos muy valiente, Jua”.

El intercambio entre madre e hija se dio en un contexto de alta exposición mediática para la familia Tinelli y volvió a instalar el debate sobre los límites de la opinión pública cuando se trata de la salud mental y la intimidad de las personas.