VIDEO: Soda Stereo Ecos emocionó con el estreno de "Té para 3" en el cumpleaños de Gustavo Cerati

El emotivo homenaje a Gustavo Cerati y la magia de Té para 3

VIDEO En el día del cumpleaños de Gustavo Cerati, Soda Stereo ECOS cantó por primera vez "Té para 3" pic.twitter.com/7WXVjI8DOk — minutouno (@minutounocom) August 12, 2026

La inolvidable noche estuvo marcada por dos instantes profundamente conmovedores. Sobre el final del espectáculo, Charly Alberti y Zeta Bosio tomaron la palabra para recordar a su histórico compañero. "Todos lo extrañamos, y creo que esta es la mejor forma de celebrar un día tan importante como el de hoy", expresó Alberti frente a la multitud. Por su parte, Zeta agregó con gran sensibilidad: "Todos tenemos algo que agradecerle a Gustavo hoy".