VIDEO: Soda Stereo Ecos emocionó con el estreno de "Té para 3" en el cumpleaños de Gustavo Cerati
El show inmersivo de Soda Stereo en el Arena de Buenos Aires homenajeó a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños con una emotiva versión de Té para 3.
Anoche, el Arena de Buenos Aires se convirtió en el escenario de una celebración sumamente especial. En el día en que Gustavo Cerati cumpliría años, el espectáculo Soda Stereo Ecos volvió a emocionar a miles de fanáticos con una función que quedará entre las más memorables de toda esta experiencia inédita.
El emotivo homenaje a Gustavo Cerati y la magia de Té para 3
La inolvidable noche estuvo marcada por dos instantes profundamente conmovedores. Sobre el final del espectáculo, Charly Alberti y Zeta Bosio tomaron la palabra para recordar a su histórico compañero. "Todos lo extrañamos, y creo que esta es la mejor forma de celebrar un día tan importante como el de hoy", expresó Alberti frente a la multitud. Por su parte, Zeta agregó con gran sensibilidad: "Todos tenemos algo que agradecerle a Gustavo hoy".
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Sin embargo, el punto máximo de la velada se vivió cuando ambos músicos abandonaron el escenario por unos minutos. En ese preciso momento, los asistentes fueron testigos de una desgarradora y emotiva versión de Té para 3, interpretada únicamente por la inconfundible voz y figura proyectada de Gustavo.
Hasta el momento, cerca de 500.000 personas ya vivieron esta experiencia que utiliza tecnología de vanguardia para reunir a los tres ídolos en un mismo escenario. La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras en toda Latinoamérica.
Con las funciones del 14 y 15 de agosto completamente agotadas, los fanáticos tienen hoy, 12 de agosto, la última oportunidad y función disponible para conseguir localidadesy presenciar el cierre de esta histórica etapa en Buenos Aires, antes de que la gira continúe por Europa y Estados Unidos.
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