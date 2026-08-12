Sorpresa: Danelik volvió a Gran Hermano con un polémico gesto que generó revuelo
Luana Fernández eligió a Danelik para que la acompañe en sus últimos días dentro de GH, pero su compañera la sorprendió con un gesto. Los detalles.
Durante la emisión del martes 11 de agosto, el reality Gran Hermano: Generación Dorada, transmitido por la pantalla de Telefe, vivió una jornada clave con el regreso de antiguos competidores. Los nueve participantes que permanecen en el juego tuvieron la tarea de seleccionar a nueve acompañantes entre una nómina de diecisiete postulantes.
En ese contexto, la decisión de Luana Fernández de convocar a Danelik desató controversia por el tenso historial previo entre ambas dentro de la casa. Al momento de definir su elección ante el conductor Santiago del Moro, Luana dudó entre sumar a Tomy o a Danelik.
Finalmente optó por la segunda, provocando la sorpresa de la ingresante, quien le consultó de inmediato al verla: "¿Vos me elegiste?". A lo que Fernández le respondió manifestándole su afecto e instando a recomponer el vínculo: "Te quiero. Nos merecemos una segunda oportunidad", agregando además la frase: "Lo necesitaba, boluda".
El gesto ante las cámaras y el armado de las nuevas duplas
A pesar del abrazo inicial en el pasillo, la recién ingresada realizó un ademán frente a las cámaras simulando un disparo en su propia cabeza. La señal explícita sugirió su incredulidad ante la convocatoria de Luana, considerando los fuertes enfrentamientos que mantuvieron antes de que la actual pareja de Brian Sarmiento fuera eliminada por el voto de la audiencia.
El polémico gesto de Danelik tras ser elegida por Luana para volver a Gran Hermano
La dinámica del programa dejó configuradas las nueve duplas definitivas para la competencia. Además del binomio integrado por Luana y Danelik, las parejas quedaron conformadas por Yisela "Yipio" Pintos con Titi Tcherkaski, Jennifer "Pincoya" Galvarini con Brian Sarmiento, y Sol Abraham con Tomy. Por su parte, Mariela Prieto se unió a Steffany "Campanita" Pereyra, Charlotte Caniggia a Sebastián Cola, Tamara Pettinato a Nazareno, Yanina Zilli a Martín y Majluf a Jenny Mavinga.
La reacción de la participante generó un intenso contrapunto entre los espectadores en la red social "X". Un sector del público cuestionó la actitud de la concursante acusándola de no valorar la oportunidad brindada, con comentarios que señalaron: "Qué asco este gesto de Danelik, desagradecida. Bastante generosa Luana", sumado a reflexiones como: "Que agradezca que alguien le dio la oportunidad de volver" y consideraciones sobre la personalidad de la integrante de la casa al afirmar que: "Luana es buena mina y cero rencorosa".
En contraposición, otros usuarios salieron en su defensa recordando los festejos pasados de Luana tras la eliminación de su compañera, sosteniendo posturas más críticas: "Pero si cuando Danelik quedó eliminada de Gran Hermano, Luana Fernández se le cagó de risa en la cara y celebró. No rompan los huevos".
En esa misma línea de análisis, otros seguidores agregaron: "Generosa jajajaja. Nunca vi festejar tanto cuando se fue, tienen demencia", concluyendo con mensajes de respaldo hacia la estrategia de la reingresada como: "Hacelos conc*a, Danelik. Este gesto se lo hace ella misma primero. Y sí, obvio... si está hdp finge demencia", marcando la división de opiniones en el público del programa.
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