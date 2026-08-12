Sorpresa: Danelik volvió a Gran Hermano con un polémico gesto que generó revuelo

La reacción de la participante generó un intenso contrapunto entre los espectadores en la red social "X". Un sector del público cuestionó la actitud de la concursante acusándola de no valorar la oportunidad brindada, con comentarios que señalaron: "Qué asco este gesto de Danelik, desagradecida. Bastante generosa Luana", sumado a reflexiones como: "Que agradezca que alguien le dio la oportunidad de volver" y consideraciones sobre la personalidad de la integrante de la casa al afirmar que: "Luana es buena mina y cero rencorosa".

En contraposición, otros usuarios salieron en su defensa recordando los festejos pasados de Luana tras la eliminación de su compañera, sosteniendo posturas más críticas: "Pero si cuando Danelik quedó eliminada de Gran Hermano, Luana Fernández se le cagó de risa en la cara y celebró. No rompan los huevos".

En esa misma línea de análisis, otros seguidores agregaron: "Generosa jajajaja. Nunca vi festejar tanto cuando se fue, tienen demencia", concluyendo con mensajes de respaldo hacia la estrategia de la reingresada como: "Hacelos conc*a, Danelik. Este gesto se lo hace ella misma primero. Y sí, obvio... si está hdp finge demencia", marcando la división de opiniones en el público del programa.