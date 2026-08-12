Mario Pergolini sorprendió al recordar un robo que cometió cuando tenía 8 años

En compañía de otros chicos, Pergolini participó de una travesura que terminó con el grupo llevándose una lata de tomate de un supermercado. El recuerdo apareció en medio de una serie de confesiones sobre pequeños objetos que distintas personas habían tomado cuando eran niños.

La historia permitió conocer una faceta poco habitual del conductor y, al mismo tiempo, recuperar una época en la que aquellas acciones podían ser vistas como simples aventuras entre chicos.