Mario Pergolini sorprendió al recordar un robo que cometió cuando tenía 8 años
El conductor de Otro Día Perdido volvió sobre una travesura de su infancia y contó qué hizo su madre cuando descubrió que había tomado dinero ajeno. “Me arrepentí toda la vida”.
Mario Pergolini viajó varias décadas hacia atrás durante una charla en Otro Día Perdido y desempolvó una historia de su niñez que todavía lo acompaña. El conductor habló de un robo que protagonizó cuando tenía apenas 8 años y explicó por qué aquel episodio terminó siendo mucho más que una simple travesura infantil.
La confesión apareció en medio de una conversación sobre las cosas que distintas personas hicieron durante su infancia y que hoy recuerdan con cierta distancia. Pergolini decidió entonces sumar una experiencia propia y relató cómo terminó involucrado en un pequeño robo. De acuerdo con su recuerdo, cuando era chico tomó dinero que pertenecía a otra persona.
Pero lo que transformó aquella situación en una experiencia inolvidable fue la reacción de su mamá cuando se enteró. La mujer no se conformó con reprenderlo dentro de su casa. Por el contrario, decidió que su hijo debía hacerse cargo personalmente de lo ocurrido. Así, lo acompañó hasta el domicilio de la persona a la que le había sacado el dinero.
El pequeño Mario tuvo que enfrentarse entonces con la situación: tocar el timbre, explicar lo que había sucedido y regresar el dinero. Para él, aquel momento estuvo cargado de vergüenza y terminó convirtiéndose en una enseñanza que todavía conserva. Con el paso de los años, reconoció que aquella experiencia quedó marcada en su memoria y fue contundente al describir el sentimiento que le provocó: “Me arrepentí toda la vida”.
La otra travesura de Pergolini
La charla también llevó al conductor a mencionar otro episodio de su infancia. Esta vez, el escenario fue Villa Gesell, donde se encontraba de vacaciones cuando tenía 8 años.
En compañía de otros chicos, Pergolini participó de una travesura que terminó con el grupo llevándose una lata de tomate de un supermercado. El recuerdo apareció en medio de una serie de confesiones sobre pequeños objetos que distintas personas habían tomado cuando eran niños.
La historia permitió conocer una faceta poco habitual del conductor y, al mismo tiempo, recuperar una época en la que aquellas acciones podían ser vistas como simples aventuras entre chicos.
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