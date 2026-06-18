El extraño posteo de Juanita Tinelli tras denunciar a su exnovio: "No tengo botón antipánico"

candelaria tinelli

La publicación apareció en un contexto de alta exposición mediática para la familia Tinelli, luego de distintas declaraciones que volvieron a instalar versiones sobre tensiones y diferencias entre algunos de sus integrantes. Sin entrar en detalles sobre el conflicto, la influencer eligió enfocarse en el impacto que tienen las comparaciones permanentes sobre su figura.

En su descargo, además, hizo referencia a momentos difíciles que le tocó atravesar en el plano personal y cuestionó la actitud de quienes utilizan esas circunstancias para establecer rivalidades o contrapuntos con Juanita. De esa manera, buscó poner un freno a las especulaciones que volvieron a crecer en las últimas semanas.

Lo cierto es que la relación entre ambas hermanas ya había sido tema de conversación en otras oportunidades. Tiempo atrás, Candelaria había reconocido públicamente que no mantenía un vínculo cercano con Juanita, declaraciones que en su momento sorprendieron y alimentaron rumores sobre una distancia dentro de la familia.

Ahora, en medio de una nueva controversia que vuelve a tener a los Tinelli bajo la lupa, Cande eligió marcar una posición clara. Con una frase breve y sin rodeos, dejó sentado su punto de vista: "Dejen de compararme con mi hermana".