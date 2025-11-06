Juli Obregón lanzó "Devuelve lo que te llevaste", su nueva canción
Una canción que refleja una situación vivida por todos alguna vez: una ruptura amorosa, de esas que se llevan una parte de nosotros.
Juli Obregón sigue conquistando corazones y su carrera sigue en ascenso. En esta oportunidad, la joven artista presentó su nueva canción "Devuelve lo que te llevaste".
La historia de esta canción cuenta como una relación se desgasta hasta el punto de terminarse, con las emociones que eso incluye: dolor, angustia, vacío y ganas de recuperar todo lo invertido en ese tiempo.
“Devuelve lo que te llevaste” está acompañada de un video que representa ese vacío y soledad del que habla la letra, con colores que transmiten ese dolor que queda cuando alguien decide marcharse y una performance que refleja todos estos sentimientos a flor de piel.
Con apenas 21 años, Juli Obregón se consolida como una de las voces más prometedoras del nuevo pop argentino. Su trayectoria comenzó a los 4 años, y desde entonces ha acumulado más de 30 millones de reproducciones multiplataforma y una comunidad de más de 350 mil seguidores en redes sociales.
En 2025, Juli lanzó los sencillos “Igual” junto a Verónica Terrés, “Nadie Dijo” con la artista española Ariann —cuyo remix incluyó el primer videoclip realizado completamente con inteligencia artificial y alcanzó el top 100 de Spotify Argentina y el top 50 de Spotify Paraguay—, también, de “Ya Fue”, un himno de libertad y autoconfianza dirigido a la juventud. Además, su último lanzamiento “Una trampa” ingresó al top 200 de Argentina en Spotify.
Ahora, con esta nueva colaboración junto a QUIMM, nuevamente demuestra su capacidad de reinventarse, sin dejar la impronta del pop que la caracteriza, consolidándose como una artista en plena expansión y con proyección internacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario