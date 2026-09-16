Julián Weich le preguntó a su hijo hippie de qué vive: "Porque yo no te paso un mango"

Lejos de esquivar la respuesta, Jerónimo explicó cuál es su actividad laboral. “A lo que me dedico es a restaurar ecosistemas a través de la construcción, la jardinería y la poda”, detalló. Pero esa no es su única ocupación. El joven también forma parte de una brigada forestal que trabaja en la prevención y atención de incendios. Según contó, incluso participó de tareas relacionadas con los incendios registrados en la zona de El Bolsón.