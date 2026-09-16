Julián Weich le preguntó a su hijo hippie de qué vive: "Porque yo no te paso un mango"
Julián Weich recibió a su hijo, conocido por su particular estilo de vida ligado a la naturaleza, y durante la charla no pudo evitar una llamativa pregunta.
Jerónimo “Momo” Weich estuvo como invitado en ¡Qué Mañana! (El Nueve), el programa que conduce su padre Julián Weich y donde habló sobre su vínculo con el medio ambiente y las actividades que realiza en Córdoba. “Vino el hijo hippie, happy, sustentable. Hola, Momis”, lo presentó Julián entre risas.
Sin embargo, el joven rápidamente buscó correrse de la etiqueta de “hippie” y explicó que su filosofía va un poco más allá de llevar una vida sustentable.
“No solo sustentable, sino regenerar”, aclaró Jerónimo. Y agregó que, desde su perspectiva, actualmente no alcanza simplemente con reducir el impacto sobre el ambiente. Fue entonces cuando Julián decidió ir al punto y lanzó una pregunta que generó uno de los momentos más llamativos de la entrevista: “¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango”.
Lejos de esquivar la respuesta, Jerónimo explicó cuál es su actividad laboral. “A lo que me dedico es a restaurar ecosistemas a través de la construcción, la jardinería y la poda”, detalló. Pero esa no es su única ocupación. El joven también forma parte de una brigada forestal que trabaja en la prevención y atención de incendios. Según contó, incluso participó de tareas relacionadas con los incendios registrados en la zona de El Bolsón.
Además, explicó que dentro de sus trabajos ambientales intervienen sobre especies exóticas, es decir, plantas que fueron introducidas en lugares donde originalmente no pertenecían. “Nosotros vamos, intervenimos, podamos y colaboramos en lo que podemos”, resumió.
De esta manera, la pregunta de Julián Weich sobre cómo se mantiene su hijo terminó revelando una faceta laboral muy distinta a la del conductor. Jerónimo eligió alejarse del mundo televisivo y desarrollar actividades vinculadas con la construcción, el cuidado de la vegetación, la restauración ambiental y la prevención de incendios forestales.
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