Tom Cruise sorprendió al revelar cuál fue el papel más difícil de su carrera
El actor habló sobre Digger, su nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu, y contó por qué este personaje representó un desafío diferente a todo lo que había hecho antes.
Tom Cruise vuelve al cine con un personaje completamente diferente a los que acostumbró a interpretar durante buena parte de su carrera. El actor es el protagonista de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, y sorprendió al contar que el proyecto representó uno de los desafíos más importantes de su trayectoria.
A los 64 años, Cruise se pone en la piel de Digger Rockwell, un poderoso y excéntrico magnate petrolero. El personaje se aleja considerablemente de la imagen que el actor construyó con películas como Top Gun y la saga Misión: Imposible, donde sus papeles estuvieron fuertemente ligados a la acción y las escenas de riesgo.
En una entrevista con GQ, Cruise habló sobre su experiencia durante el rodaje y explicó que interpretar a Digger le permitió explorar un registro diferente. El actor también volvió a referirse a su particular manera de trabajar y a la enorme dedicación que suele poner en cada producción.
La película dirigida por Iñárritu combina comedia negra, sátira y elementos vinculados a una crisis ambiental, con una historia centrada en un hombre extremadamente poderoso que intenta presentarse como una especie de salvador frente a una amenaza de enormes dimensiones.
La transformación de Tom Cruise
Uno de los aspectos que más llamó la atención de Digger fue la transformación de Cruise para interpretar al personaje. Las primeras imágenes mostraron al actor con una apariencia muy diferente a la que suele lucir en sus películas, dejando de lado por momentos su habitual perfil de héroe de acción.
El elenco se completa con Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D'Arcy, entre otros. Para Cruise, trabajar junto a Iñárritu también significó la posibilidad de involucrarse en una producción alejada de las grandes franquicias que marcaron su carrera durante los últimos años.
De hecho, Digger representa uno de sus principales regresos al cine original después de una etapa dominada por películas vinculadas a sagas como Misión: Imposible.
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