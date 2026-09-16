Tom Cruise sorprendió al revelar cuál fue el papel más difícil de su carrera

El elenco se completa con Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D'Arcy, entre otros. Para Cruise, trabajar junto a Iñárritu también significó la posibilidad de involucrarse en una producción alejada de las grandes franquicias que marcaron su carrera durante los últimos años.

De hecho, Digger representa uno de sus principales regresos al cine original después de una etapa dominada por películas vinculadas a sagas como Misión: Imposible.