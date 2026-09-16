Los Tinelli vuelven a Prime Video: fecha de estreno y primer adelanto

El caos organizativo alcanzará un punto crítico cuando la icónica residencia que la familia posee en la ciudad uruguaya de Punta del Este deba ponerse a la venta de forma obligatoria.

A esta compleja operación inmobiliaria se le sumará la repentina e inexplicable desaparición de Juana, un hecho imprevisto que dejará a Marcelo Tinelli en una posición de absoluta vulnerabilidad, al constatar que ha perdido por completo el dominio sobre el devenir y el guion del día a día de sus allegados.