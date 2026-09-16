Los Tinelli vuelven a Prime Video: fecha de estreno y primer adelanto
El docu reality estrena su segunda temporada a finales de este mes de septiembre en Prime Video y mostrará más detalles de la vida de Marcelo Tinelli.
Prime Video lanzó el avance oficial correspondiente a la segunda entrega de su exitosa producción original en formato docu-reality, "Los Tinelli".
El ciclo audiovisual volverá a brindar a los espectadores un acceso exclusivo e íntimo a los entretelones de la rutina laboral y privada del popular conductor de televisión Marcelo Tinelli junto a su círculo más cercano. La trama seguirá los pasos del clan mientras atraviesan vivencias de alta intensidad y sentimientos profundos, abarcando desde hitos sentimentales y rupturas románticas hasta cruces desmedidos y confesiones imprevistas.
Asimismo, según confirmó Prime Video, el estreno exclusivo de los nuevos episodios quedó programado para el próximo 30 de septiembre. La transmisión estará disponible de manera simultánea en la pantalla de la plataforma para más de 240 países y territorios a nivel global.
Los avances de esta segunda tanda de capítulos anticipan que la dinastía Tinelli deberá plantar cara al escenario más convulso de su historia reciente. El panorama interno se presenta sumamente desarticulado: Cande atraviesa un proceso de divorcio, Mica se encuentra soltera y el propio Marcelo despliega esfuerzos constantes por sostener la cohesión de una estructura familiar que da muestras de resquebrajarse.
En medio de este clima tenso, un viaje organizado hacia Perú con el objetivo de conocer a los parientes de Milett terminará convirtiéndose en un verdadero escenario de disputa. En dicho territorio aflorarán secretos guardados, jugadas desleales y advertencias inesperadas que pondrán a prueba la solidez del apellido familiar frente a la turbulencia colectiva.
El caos organizativo alcanzará un punto crítico cuando la icónica residencia que la familia posee en la ciudad uruguaya de Punta del Este deba ponerse a la venta de forma obligatoria.
A esta compleja operación inmobiliaria se le sumará la repentina e inexplicable desaparición de Juana, un hecho imprevisto que dejará a Marcelo Tinelli en una posición de absoluta vulnerabilidad, al constatar que ha perdido por completo el dominio sobre el devenir y el guion del día a día de sus allegados.
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