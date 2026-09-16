Quién gana Gran Hermano Generación Dorada, según la revelación de Ángel de Brito
El conductor de LAM contó el dato que recibió sobre la definición entre Yipio y Solange Abraham y sorprendió al hablar de un cambio inesperado.
A pocas horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, la definición entre Yipio y Solange Abraham sumó un nuevo capítulo. En medio de la expectativa por conocer quién se quedará con el título, Ángel de Brito reveló en LAM información sobre cómo estaría actualmente la votación.
Antes de compartir el dato, el conductor dejó en claro que tiene una preferencia personal entre las dos finalistas, aunque diferenció su opinión de la información que recibió sobre la votación.
"Yo, ¿quién quiero que gane? Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo. Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta", expresó.
Ángel de Brito contó cómo cambió la votación de Gran Hermano
Luego, De Brito se refirió a la participación de votantes de otros países y particularmente al peso que puede tener Uruguay en este tipo de definiciones. "Bueno, están votando los uruguayos que deciden sobre GH y sobre todo los realities con votación. Esto nos pasaba mucho en el Bailando también. Uruguay votaba, votaba Paraguay, votaban varios países, pero les gusta mucho votar en los concursos", explicó.
En ese sentido, el periodista recordó que las dos ediciones anteriores tuvieron ganadores uruguayos, aunque aclaró que eso no significa que hayan conseguido el triunfo exclusivamente gracias al voto proveniente de ese país.
Sin embargo, el dato que generó mayor sorpresa llegó cuando reveló cómo estaba la definición durante las últimas horas. Según la información que recibió, una de las participantes había comenzado la recta final con una ventaja considerable, pero el escenario cambió de manera inesperada.
"Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo", aseguró De Brito, dando cuenta de un giro en la tendencia a pocas horas del cierre de la votación.
Finalmente, el conductor remarcó que todavía queda tiempo para que el público defina el resultado y que la situación entre las dos finalistas es de absoluta paridad.
"La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas", afirmó.
De esta manera, la definición de Gran Hermano Generación Dorada llega al tramo final con un escenario abierto. Yipio y Solange Abraham son las únicas dos participantes que continúan en carrera y el voto del público será el encargado de determinar quién se consagra como la ganadora de esta edición.
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