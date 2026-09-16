Quién gana Gran Hermano Generación Dorada, según la revelación de Ángel de Brito

A qué hora ver la última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.

Sin embargo, el dato que generó mayor sorpresa llegó cuando reveló cómo estaba la definición durante las últimas horas. Según la información que recibió, una de las participantes había comenzado la recta final con una ventaja considerable, pero el escenario cambió de manera inesperada.

"Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo", aseguró De Brito, dando cuenta de un giro en la tendencia a pocas horas del cierre de la votación.

Finalmente, el conductor remarcó que todavía queda tiempo para que el público defina el resultado y que la situación entre las dos finalistas es de absoluta paridad.

"La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas", afirmó.

De esta manera, la definición de Gran Hermano Generación Dorada llega al tramo final con un escenario abierto. Yipio y Solange Abraham son las únicas dos participantes que continúan en carrera y el voto del público será el encargado de determinar quién se consagra como la ganadora de esta edición.