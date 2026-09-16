Por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su casamiento con Julieta Prandi
Durante la última emisión de "Sálvese quién pueda", Yanina Latorre contó que detrás del distanciamiento de los hermanos Ortega hay una disputa mayor.
El casamiento civil de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, celebrado este martes, no solo dejó postales de felicidad, sino que desató un verdadero revuelo mediático debido a la inasistencia de casi todos los hermanos del músico. Lejos de tratarse de simples desajustes de agenda, en el ciclo "Sálvese quien pueda", emitido por la pantalla de América TV, la conductora Yanina Latorre dio a conocer las razones de la llamativa ausencia y expuso una profunda fractura en la interna del clan Ortega.
Según el relato expuesto durante la transmisión, la presencia de la modelo habría alterado de forma drástica la dinámica del grupo. Latorre aseguró que los únicos integrantes que respaldan el matrimonio son los padres del cantante, Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes sienten una enorme devoción por su nuera. Sin embargo, esa cercanía habría generado un paulatino distanciamiento entre el artista y sus pares.
Al respecto, Yanina detalló: “Los únicos de la familia que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega. Desde que ella entró a la familia se los compró y ellos mueren por ella, la aman, la adoran. Palito y Evangelina mueren por Julieta y esto hizo que los hermanos queden afuera de este vínculo. Ella captó la parada, de a poco ella fue ganando terreno y fue logrando que Emanuel no se diera más con sus hermanos. Son hermanos muy unidos que siempre van a ser”.
Durante el debate en el estudio, la panelista Ximena Capristo sumó contexto sobre la postura de la actriz Julieta Ortega al remarcar la alianza previa con el entorno del cantante, señalando de forma concreta: “Ella es muy amiga de Ana Paula”.
En esa misma línea, Latorre profundizó sobre el rol clave que solía cumplir la actriz y expuso el profundo malestar que le generaría esta distancia. Según la versión periodística, el entorno cercano a la familia sostiene que la convocatoria enviada a último momento habría sido una maniobra premeditada para evitar la concurrencia de los hermanos. Continuando con su exposición, Yanina reveló: “Julieta Ortega es la que reúne y arma”.
“En su entorno íntimo cada vez que se junta con sus amigas dice que está muy triste y muy deprimida porque desde que está Julieta Prandi en la familia, esto es palabra de Julieta a sus amigas, Emanuel quedó separado de todos menos de los padres. Ya no le da bola a los hermanos y que ella, según Julieta, se fue encargando de que no conteste el teléfono, de que no tengan vínculo, de que no se reúnan y ellos creen que a propósito los invitó dos tres días antes”, afirmó luego la conductora.
Los compromisos laborales que justificaron la ausencia del clan
Pese a las especulaciones de un distanciamiento intencional, la periodista Pía Shaw aportó datos concretos sobre las justificaciones profesionales que argumentaron los integrantes de la familia para excusar sus ausencias en la ceremonia civil.
De acuerdo a la información brindada por Shaw, varios miembros se encontraban abocados a proyectos de rodaje, incluyendo la realización de la serie "En el barro". La panelista repasó la situación de cada uno de ellos señalando: “Martín y Luis no están en el país. Luis está filmando una película. Sebastián está con En el barro, está de rodaje. Rosario me dicen que estaba en un trabajo, en un stream”.
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