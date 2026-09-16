Por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su casamiento con Julieta Prandi

“En su entorno íntimo cada vez que se junta con sus amigas dice que está muy triste y muy deprimida porque desde que está Julieta Prandi en la familia, esto es palabra de Julieta a sus amigas, Emanuel quedó separado de todos menos de los padres. Ya no le da bola a los hermanos y que ella, según Julieta, se fue encargando de que no conteste el teléfono, de que no tengan vínculo, de que no se reúnan y ellos creen que a propósito los invitó dos tres días antes”, afirmó luego la conductora.

Los compromisos laborales que justificaron la ausencia del clan

Pese a las especulaciones de un distanciamiento intencional, la periodista Pía Shaw aportó datos concretos sobre las justificaciones profesionales que argumentaron los integrantes de la familia para excusar sus ausencias en la ceremonia civil.

De acuerdo a la información brindada por Shaw, varios miembros se encontraban abocados a proyectos de rodaje, incluyendo la realización de la serie "En el barro". La panelista repasó la situación de cada uno de ellos señalando: “Martín y Luis no están en el país. Luis está filmando una película. Sebastián está con En el barro, está de rodaje. Rosario me dicen que estaba en un trabajo, en un stream”.