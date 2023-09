Juliana Díaz se quebró en Bailando 2023 al hablar de Maxi Giudici

Además, se refirió a las críticas que recibió y a quiénes pusieron en duda los actos del cordobés. “Hay gente que piensa que esto es un circo y que pasa por exposición, pero somos seres humanos... La verdad es que si no hubiera estado yo, sus amigos, su familia podría haber pasado cualquier cosa”, aseguró.

VIDEO Así se quebró Juliana Díaz al hablar de Maxi Giudici en el Bailando

A modo de cierre, se refirió al fin de su relación con el cordobés y expresó: “A mí no me importa si él me odia o no porque nos separamos, yo lo único que quiero es que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien. Se lo deseo de corazón”.

“Es una persona a la que quiero con todo mi corazón. No importa que estemos separados o que pase lo que pase, yo quiero que él tenga nuevamente ganas de vivir y que no sea como el otro día que él me decía ‘no me salió esta vez pero ya me va a salir’. Eso me parte el corazón. Así que le deseo mucha luz”, concluyó.