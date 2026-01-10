Sabrina Rojas se burló de Griselda Siciliani con un picante like: "Mi prima en modo..."

sabrina rojas

El "unilateralismo" y el recuerdo de los audios

La parodia no se quedó ahí y profundizó en el debate sobre el poliamor o la pareja abierta que rodea al escándalo. “Lo conocés. Es su esencia, ¿qué voy a hacer? No lo voy a cambiar. Lo elijo así. Pareja abierta, no. Una vez se lo propuse para que él se sienta más cómodo, pero me dijo algo así como: ‘yo sí y vos no’. Algo unilateral. Esos términos que son nuevos, que se usan ahora. ¿Cómo me voy a ofender?", continúa el monólogo que Sabrina Rojas marcó como favorito.

Incluso hubo un espacio para la burla sobre los ya famosos mensajes con tonada española que Castro le enviaba a su supuesta amante. El video concluye con una referencia nostálgica y ácida que parece haberle causado gracia a la conductora: "Es un mensajito. Lo estoy escuchando todo el tiempo, con esa tonada. Me acuerdo que en su momento él me mandaba esos mensajitos hace unos años y así me conquistó". Con un cierre lapidario que reza "Son cosas de hombres. Son así", el video y el posterior apoyo de Rojas dejan en claro que, para algunos, la justificación del engaño es simplemente una ficción difícil de sostener.