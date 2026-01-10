Sabrina Rojas se burló de Griselda Siciliani con un picante like: "Mi prima en modo..."
Luego de la infidelidad de Luciano Castro, la conductora reaccionó a un reel que habla de manera irónica sobre la actriz. Los detalles.
El inicio del 2026 trajo consigo uno de los sismos mediáticos más potentes de los últimos tiempos. La filtración de los audios seductores de Luciano Castro dirigidos a una joven danesa de 28 años no solo puso en jaque su relación con Griselda Siciliani, sino que generó una ola de reacciones en todo el arco del espectáculo.
Sin embargo, la respuesta de la protagonista de la historia fue lo que más llamó la atención: lejos de una ruptura estrepitosa, Siciliani optó por una defensa basada en el conocimiento profundo de su pareja, intentando minimizar la gravedad de la traición.
Este enfoque de Griselda alimentó de inmediato las teorías sobre un posible acuerdo de pareja no tradicional. Se empezó a especular con que los actores mantienen un vínculo con reglas modernas o una dinámica de libertad que no encaja en la monogamia clásica. No obstante, el propio Castro se encargó de desmentir estas versiones de forma tajante, asegurando que no existe tal apertura en su relación actual. En medio de este cruce de versiones, apareció una tercera voz que, aunque de forma indirecta, mandó un mensaje contundente: Sabrina Rojas.
La reacción de Sabrina Rojas: entre el aire y las redes
La exmujer de Castro y madre de sus hijos abordó el tema desde su programa SQP, emitido por América TV. Si bien frente a las cámaras mantuvo una postura estrictamente profesional, evitando juicios de valor personales sobre el padre de sus hijos, su actividad en el mundo digital contó una historia diferente. Sabrina decidió darle un sugerente "me gusta" a un video viral de una influencer que parodiaba, punto por punto, la actitud de "comprensión extrema" que mostró Siciliani tras conocerse el engaño.
En el video que Rojas decidió avalar con su reacción, se escucha a la joven parodiar las justificaciones de la actriz con una ironía filosa: “Lo que pasó es que fue una pavada, viste cómo es él. Siempre fue así. Lo conozco desde la secundaria: le mandaba cartitas a las chicas y yo me enojaba, pero después lo entendí. Es algo de él, no es mío. ¿Por qué me voy a hacer problema si lo hizo él y no yo?”. Esta frase parece resumir el sentimiento de muchos seguidores que no terminan de comprender la postura de Griselda frente a la infidelidad confirmada.
El "unilateralismo" y el recuerdo de los audios
La parodia no se quedó ahí y profundizó en el debate sobre el poliamor o la pareja abierta que rodea al escándalo. “Lo conocés. Es su esencia, ¿qué voy a hacer? No lo voy a cambiar. Lo elijo así. Pareja abierta, no. Una vez se lo propuse para que él se sienta más cómodo, pero me dijo algo así como: ‘yo sí y vos no’. Algo unilateral. Esos términos que son nuevos, que se usan ahora. ¿Cómo me voy a ofender?", continúa el monólogo que Sabrina Rojas marcó como favorito.
Incluso hubo un espacio para la burla sobre los ya famosos mensajes con tonada española que Castro le enviaba a su supuesta amante. El video concluye con una referencia nostálgica y ácida que parece haberle causado gracia a la conductora: "Es un mensajito. Lo estoy escuchando todo el tiempo, con esa tonada. Me acuerdo que en su momento él me mandaba esos mensajitos hace unos años y así me conquistó". Con un cierre lapidario que reza "Son cosas de hombres. Son así", el video y el posterior apoyo de Rojas dejan en claro que, para algunos, la justificación del engaño es simplemente una ficción difícil de sostener.
