Netflix: la miniserie italiana con una trama conmovedora y hermosos paisajes

"La vida que querías", estrenada en 2024, es una de las series más elegidas de Netflix. De origen italiano, esta producción tiene una temporada de seis episodios y narra una historia de drama y suspenso que atrapa por completo a los usuarios. Además, está dirigida por Iván Cotroneo y cuenta con un elenco destacado que incluye la participación de Vittoria Schisano y Pina Turco.