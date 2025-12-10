Netflix: la miniserie italiana con una trama conmovedora y hermosos paisajes
Esta atrapante producción de drama y suspenso se estrenó en el 2024 y presenta una temporada de seis episodios. Los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming como Netflix, HBO y Disney+ crecieron durante el último tiempo al incluir miniseries en sus extensos catálogos. Lo cierto es que cada vez son más los espectadores que buscan este tipo de producciones por sus historias atrapantes.
"La vida que querías", estrenada en 2024, es una de las series más elegidas de Netflix. De origen italiano, esta producción tiene una temporada de seis episodios y narra una historia de drama y suspenso que atrapa por completo a los usuarios. Además, está dirigida por Iván Cotroneo y cuenta con un elenco destacado que incluye la participación de Vittoria Schisano y Pina Turco.
Esta exitosa producción europea fue incluida en la selección 2025 de Nastro d'Argento como candidata a “Mejor serie” en la categoría de drama/comedia, destacándose entre las producciones más relevantes del año y siendo una de las más vistas en la plataforma de streaming.
De qué trata "La vida que querías"
Esta miniserie italiana sigue la vida de Gloria, una mujer trans que logró construir una apariencia tranquila tras mucho esfuerzo. Pero de repente y cuando menos lo esperaba, su estabilidad se ve amenazada cuando alguien de su pasado regresa, trayendo secretos que sacuden su mundo por completo.
A lo largo de seis episodios, la trama muestra cómo Gloria enfrenta este torbellino emocional, confrontando recuerdos y heridas antiguas. Sin embargo, la determinación le permite seguir adelante y la impulsa a superar los desafíos y reconstruir su vida, manteniendo siempre su bienestar y equilibrio personal.
Reparto de "La vida que querías"
- Vittoria Schisano como Gloria
- Pina Turco como Marina
- Giuseppe Zeno comoSergio
- Alessio Lapice como Pietro
- Nicola Bello como Andrea
- Bellarch como Eva
Tráiler de "La vida que querías"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario