Julieta Poggio se quebró en vivo y negó haber coqueteado con Nico Occhiato: "Me pone mal"

juli poggio

Un poco angustiada por la situación, siguió: "Es re feo que inventen algo así. Meterme en una relación... nada más alejado de mi vida. No me gusta Occhiato y no haría eso. Ya le mandé un mensajito a Flor Jazmín".

"Me pone mal que la gente crea cualquier cosa. Es injusto. Yo sé quién fue, pero nunca lo van a decir. Fue algo que pasó... No fue solamente que le tiró onda, fue una situación...", expuso, sin revelar nombres, pero confirmando que algo ocurrió.

"No hablé con Nicolás en toda la noche, no cruzamos palabra. No me gusta que me acusen de 'tatiana' y me digan cosas horribles", continuó entre lágrimas.