La picante respuesta de Julieta Poggio en medio de su cruce con la China Suárez

En paralelo, el episodio volvió a vincularlas indirectamente con Marcos Ginocchio, el ex Gran Hermano que tuvo un romance con Julieta y con quien también se había relacionado a Eugenia en el pasado. Esa coincidencia avivó aún más las especulaciones, aunque Julieta evitó profundizar en ese costado. Lo cierto es que, al menos desde su perspectiva, el conflicto no trascendió más allá de un intercambio mediático pasajero y sin consecuencias reales para su presente personal o profesional.

