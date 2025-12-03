La picante respuesta de Julieta Poggio en medio de su cruce con la China Suárez
La actriz y ex Gran Hermano habló nuevamente del conflicto con la actriz y, lejos de escalar la tensión, dejó en claro su postura con un mensaje directo.
Julieta Poggio desfiló por la alfombra roja de la gala de Los Personajes del Año de revista Gente, pero su paso por el evento estuvo inevitablemente atravesado por el tema del momento: su inesperado cruce con la China Suárez. A pesar de que intentó mostrarse relajada, las consultas sobre el episodio fueron ineludibles, especialmente tras la reacción pública de Eugenia desde Turquía, donde reside junto a Mauro Icardi.
Ese ida y vuelta había surgido luego de que Julieta, desde su participación en el streaming Rumis, opinara sobre la artista conocida como "La Hija del Fuego", comentario que Suárez interpretó de manera negativa y al que respondió con dureza. Durante una nota con La mañana con Moria, retomó el asunto con una tranquilidad que contrastó con el revuelo mediático.
Cuando el cronista le preguntó de manera directa “¿Qué pasó con la China?”, Poggio optó por un enfoque maduro: dijo que la exposición trae estas situaciones y que simplemente aprendió a convivir con ellas. No dramatizó ni buscó instalar una disputa más profunda. Al contrario, aseguró: “Aprendí que, con la exposición, son cosas que pasan. Aprendí. No me puse mal…”.
El notero insistió consultando si Suárez había intentado comunicarse para aclarar el malentendido, pero la respuesta de Julieta fue firme: “No, y tampoco lo necesito. Está todo bien. Me da igual”. Esa frase marcó el tono del resto de la conversación, mostrando que no pretendía estirar la discusión ni alimentar una rivalidad mediática.
Luego llegó la pregunta que generó más repercusión: qué pensaba de la China como mujer: Poggio fue categórica al afirmar que no la conoce y que, por eso, no se siente en condiciones de emitir un juicio personal. También aclaró que nunca trabajaron juntas, pero que de su parte no existe ningún inconveniente e incluso aseguró que no tendría problema en compartir un proyecto con ella si alguna vez surgiera la oportunidad.
En paralelo, el episodio volvió a vincularlas indirectamente con Marcos Ginocchio, el ex Gran Hermano que tuvo un romance con Julieta y con quien también se había relacionado a Eugenia en el pasado. Esa coincidencia avivó aún más las especulaciones, aunque Julieta evitó profundizar en ese costado. Lo cierto es que, al menos desde su perspectiva, el conflicto no trascendió más allá de un intercambio mediático pasajero y sin consecuencias reales para su presente personal o profesional.
