Celos, tensión y un gesto polémico: qué pasó entre Julieta Poggio, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña
El encuentro en la gala de los Personajes del Año generó un escándalo inesperado luego de que trascendiera que la actriz habría tenido una actitud coqueta con el conductor.
La gala de los Personajes del Año de revista Gente reunió a múltiples figuras del espectáculo y del streaming, pero entre los flashes y los saludos protocolares se desencadenó una controversia que rápidamente se volvió tema central en redes y programas de espectáculos. El episodio involucró a Julieta Poggio, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, quienes compartieron la portada del evento y coincidieron en la alfombra roja.
Si bien se trataba de una noche de celebración, la convivencia entre los tres terminó teñida por rumores de tensión. Según Yanina Latorre, que estaba muy cerca del grupo al momento de la foto, una mujer habría tenido actitudes seductoras hacia Occhiato, lo que llamó la atención de Flor Jazmín.
En un video que compartió en sus redes, Latorre le dijo a Peña: “Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, a lo que la bailarina respondió, sin ocultar su fastidio: “¡Estoy viendo cada cosa!”. Aunque en ese instante no dio nombres, el comentario dio pie a especulaciones inmediatas.
Al día siguiente, Mariana Brey amplió la información en A la Barbarossa y fue directa: sostuvo que la mujer en cuestión era Julieta Poggio. La panelista aseguró que la actriz “se hizo la linda” con Occhiato en plena alfombra roja, provocando un clima tenso entre él y su pareja. Cuando Alejandra Maglietti le preguntó si realmente lo había “beboteado”, Brey lo confirmó sin titubeos: “Fue en la alfombra roja, y esto lo dicen las voces que estuvieron presentes. Ella se le hizo la linda y se armó quilombo”.
Aunque ningún protagonista se pronunció públicamente sobre lo ocurrido, la versión circuló con fuerza y reavivó viejas especulaciones sobre el vínculo entre Poggio y Occhiato, quienes ya habían sido señalados mediáticamente en otras oportunidades. La presencia conjunta en un evento tan destacado volvió a alimentar esas teorías, y el gesto que describieron las panelistas terminó siendo suficiente para encender un escándalo mediático en cuestión de horas.
Mientras tanto, en redes sociales, los usuarios se dividieron entre quienes cuestionaron a Poggio por la supuesta actitud y quienes consideraron que todo se trató de una exageración construida a partir de un instante aislado. Lo cierto es que el episodio sumó un nuevo capítulo a una noche que, lejos de pasar inadvertida, dejó material para el análisis y la especulación.
