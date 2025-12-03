Celos, tensión y un gesto polémico: qué pasó entre Julieta Poggio, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

poggio occhiato

Al día siguiente, Mariana Brey amplió la información en A la Barbarossa y fue directa: sostuvo que la mujer en cuestión era Julieta Poggio. La panelista aseguró que la actriz “se hizo la linda” con Occhiato en plena alfombra roja, provocando un clima tenso entre él y su pareja. Cuando Alejandra Maglietti le preguntó si realmente lo había “beboteado”, Brey lo confirmó sin titubeos: “Fue en la alfombra roja, y esto lo dicen las voces que estuvieron presentes. Ella se le hizo la linda y se armó quilombo”.