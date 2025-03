Julieta Poggio, en guerra con su peluquero: "No sé por qué le doy..."

En una entrevista con el programa de El Trece, Poggio respondió de manera contundente y defendió su postura ante las acusaciones: "No sé para qué le doy de comer a estos fantasmas, me parece que no está bueno que se cargue el trabajo que hacen otros estilistas con mi pelo, lo escraché porque es muy mala persona".

julieta poggio

La bailarina también se refirió a la reputación del peluquero y descartó que sus acusaciones tengan fundamentos. "En Tucumán está súper escrachado por garca, si tiene una prueba, que la muestre", desafió. Además, desestimó las insinuaciones de que haya intentado perjudicar a Coti Romero en su carrera profesional: "Me cancelaron con eso, hay chats truchos".

Pese a la situación, Julieta dejó en claro que no tomará acciones legales contra el peluquero y prefiere dejar el asunto en manos del destino. "La verdad, no tengo energía ni ganas, el karma se ocupa. De esto aprendo a no darle de comer a los muertos". Con esta declaración, cerró la polémica y dejó en evidencia su postura frente al conflicto.