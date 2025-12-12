Julieta Poggio respondió a las chicanas de la China Suárez: "La admiraba... no entiendo tanta cizaña"
La exGran Hermano se defendió tras el mensaje explosivo de la actriz, quien recordó episodios de la infancia de Juli y su paso por los pasillos de Polka.
Lo que comenzó como un comentario espontáneo en un programa de streaming terminó convertido en uno de los cruces más fuertes de la semana. Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022, se refirió a Hija del Fuego y, en medio del debate, preguntó con frescura si la China Suárez actuaba en la serie. Esa frase, aparentemente inocente, desató la furia de la actriz, que respondió con un mensaje tajante en X y sacó a relucir recuerdos de la infancia de Juli y su presencia en los estudios de Polka.
La madre de Julieta fue la primera en defenderla, recordando que en Pasapalabra su hija había mencionado a la China como “mujer que sale con hombres casados”, en referencia a definiciones del juego. Pero fue recién ahora, en un móvil para Puro Show, cuando Poggio decidió responder por sí misma. “Con la China no hablé para nada”, aclaró de entrada.
Luego apuntó directamente al núcleo del conflicto y se mostró sorprendida por la reacción de la actriz: “Me sorprendió la falta de capacidad para entender una situación, porque estaba claro que lo que yo estaba preguntando era si actuaba en esa serie”. Lejos de restarle importancia, Julieta aprovechó la oportunidad para contar que, durante su infancia, veía a la China como una referencia televisiva.
“¿¡Cómo no voy a saber que actúa!? Vi Casi Ángeles toda mi vida”, dijo, remarcando que su comentario no tenía mala intención. Además, recordó que solía verla trabajar en los pasillos de Polka, un recuerdo que la actriz había usado irónicamente en su contra. “Obvio que la veía y la admiraba, igual que a Lali Espósito, las veía como dos ídolas”, afirmó Poggio.
Sin embargo, también cuestionó el tono elegido por la China para responder: “No entiendo por qué tanta cizaña de meterse así con una nena tan chiquita, porque como no se puede meter conmigo ahora, se metió conmigo de nenita”. Con esa frase, dejó en claro que sintió el ataque como injusto y desmedido. Sobre el posible origen del conflicto, Julieta consideró que la frase que dijo en el Rosco de Pasapalabra podría haber generado alguna herida previa: “Para mí fue lo del Rosco. Fue una pregunta medio capciosa”.
Antes de terminar, aclaró que no tiene intención de seguir el enfrentamiento ni entrar en polémicas prolongadas. “¿¡Cómo me voy a arrepentir!? No, fue un juego. Me equivoqué, qué sé yo. Fue a modo de chiste. Nunca me meto con nadie, no me gustan los quilombos. Ni en pedo me metería con la China, no estoy para eso”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de que el tema quede atrás… siempre y cuando la otra parte también baje el tono.
