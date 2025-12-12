Julieta Poggio respondió a las chicanas de la China Suárez: "La admiraba... no entiendo tanta cizaña"

Lo que comenzó como un comentario espontáneo en un programa de streaming terminó convertido en uno de los cruces más fuertes de la semana. Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022, se refirió a Hija del Fuego y, en medio del debate, preguntó con frescura si la China Suárez actuaba en la serie. Esa frase, aparentemente inocente, desató la furia de la actriz, que respondió con un mensaje tajante en X y sacó a relucir recuerdos de la infancia de Juli y su presencia en los estudios de Polka.