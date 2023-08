Julieta Poggio confirmó los verdaderos motivos de su separación con Lucca Bardelli

Poggio visitó el programa Sería increíble de Olga y le preguntaron: “¿Lo viste muy distinto cuando saliste? ¿Sentís que él había cambiado?”, a lo que la bailarina respondió sorprendiendo a todos. “Es como que yo soñé tanto con ese momento del reencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir. Son cinco meses de dormir sola, estar sola, no darle explicaciones a nadie. Entonces es como que se pierde la conexión más que nada”, se sinceró, dejando entrever que 'algo' se había apagado entre ellos durante el tiempo que estuvieron distanciados.