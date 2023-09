Julieta Poggio contó en Podemos Hablar la verdad sobre la relación de su mamá con su ex novio

En relación a este difícil episodio de su vida, Poggio comentó: "Me pegó muy fuerte una fake news que fue referida a mi familia, entonces para mí ahí fue el límite. Que a mí me inventen lo que quieran, un novio distinto cada semana... pero esto era algo muy morboso sobre mi mamá y mi ex".

Y continuó: "Los vinculaban, un horror. Y no podía entender cómo los medios podían replicar eso con tal de tener un like o una reproducción. Yo en ese momento estaba muy angustiada y mi mamá no estaba bien con toda esa fake news que era horrible".

"Es muy fuerte a veces, la impunidad de los medios, la impunidad que tienen los panelistas para hablar sobre cosas que no tienen ni idea", cerró.

