Julieta Poggio dio más detalles de su relación con Marcos Ginocchio: "Fue una historia re especial"

En las últimas horas, Poggio estuvo de invitada al programa Noche al Dente, donde Fernando Dente le recordó esas declaraciones que había hecho tiempo atrás. "Pensaba también en este año, contaste también lo de Marcos y siento que fuiste muy valiente porque contaste que te habías enganchado pero del otro lado no", comentó el conductor.

Lejos de evadir el tema, Julieta respondió sin vueltas: "Es que viste cómo soy yo, no puedo mentir. Me preguntaron ‘¿te enamoraste?’, y no pude decir que no".

Ante esta respuesta, la bailarina contó por qué decidieron mantener el romance en secreto: "Había como mucho alrededor. Eran como muchas las ganas de la gente, mucho también el momento que estábamos viviendo, fue bastante fuerte para los dos, muy nuevo todo".

"Lo importante es que quedó una linda relación (de amistad) y que fue una historia re especial. Para mí, por lo menos, fue alguno único, re loco y re fuerte", cerró Julieta Poggio sobre la relación que mantuvo con Marcos Ginocchio, pero que no pudo prosperar.

