Gastón Trezeguet apuntó contra Julieta Poggio y defendió a Coti Romero: "No es responsable si Marcos..."

Qué dijo Coti Romero sobre su beso con Marcos Ginocchio

Ángel de Brito reveló que Coti Romero y Marcos Ginocchio se habrían besado luego de una Bresh, hecho que fue confirmado por la misma correntina en el Bailando 2023 (América), pero "el primo" desmintió este hecho.

marcos ginocchio sobre coti.mp4

"Se picoteó en un after al ganador de Gran Hermano", contó el conductor de LAM en una de las galas del Bailando 2023, por lo que comenzaron los aplausos y felicitaciones en el piso, momento que interrumpió Mariano de la Canal para preguntar: "¿Y chapa bien Coti?".

Coty no quiso responder y expresó: "Me puedo besar con mucha gente y no significa nada", por lo que Marcelo Tinelli la interrumpió: "Perdón, pero yo no ando a los chapes con lengua con todo el mundo".